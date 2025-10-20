البدور: مستشفيات البشير والإيمان نموذج للنزاهة والشفافية في القطاع الحكومي

وقال الدكتور البدور إن هذا التميز لم يكن ليتحقق لولا الجهود الحثيثة التي تبذلها الكوادر الإدارية والطبية والتمريضية والفنية في هذه المستشفيات، والتي عملت بروح الفريق الواحد وبتفانٍ واضح نحو تطوير بيئة العمل المؤسسي، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع رؤية وزارة الصحة في تعزيز النزاهة وترسيخ ثقافة المساءلة.
وأضاف الوزير أن تحقيق هذا الترتيب المتقدم على مستوى المملكة يمثل نموذجًا يُحتذى به في القطاع العام، ويؤكد أن التحديث والتطوير في الإدارة والخدمات الصحية يمكن أن يُحدثا فرقًا ملموسًا حين يقترنان بالشفافية، والالتزام المهني، والإدارة الرشيدة للموارد.
وأشار الدكتور البدور إلى أن الفوز في هذه الجائزة الوطنية المرموقة لا يعكس فقط التميز في تطبيق معايير النزاهة، بل يعزز كذلك ثقة المواطنين بمستشفياتهم الحكومية، كمؤسسات تقدم خدماتها بعدالة وجودة، ضمن بيئة عمل شفافة وخاضعة للرقابة والمتابعة المستمرة.
وثمّن الوزير جهود كافة العاملين في مستشفيات البشير ومستشفى الإيمان، داعيًا إلى مواصلة العمل بنفس الروح والانتماء والمسؤولية، للمحافظة على هذا التميز الوطني والبناء عليه لتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل.
