الخميس 2025-11-06 09:36 م
 

مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يقدم واجب العزاء إلى الحنيطي وأبو مهنا والزيود

الخميس، 06-11-2025 06:34 م
الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، واجب العزاء إلى عشائر الحنيطي وأبو مهنا والزيود.اضافة اعلان


ففي منطقة أبو علندا، نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المقدم المتقاعد المرحوم طايل محمد الحنيطي، والد المقدم يزن الحنيطي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد عشيرة الحنيطي، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

وفي منطقة مرج الحمام، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة عائدة محمد موسى، زوجة جهاد أبو مهنا تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم آل مهنا، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.

كما نقل العيسوي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى عشيرة الزيود بوفاة الحاجة حمدة خلف الحامد الزيود، شقيقة رئيس بلدية الهاشمية الأسبق رضا خلف الزيود، سائلا المولى عز وجل ان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته.
