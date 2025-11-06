مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يقدم واجب العزاء إلى الحنيطي وأبو مهنا والزيود

ففي منطقة أبو علندا، نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المقدم المتقاعد المرحوم طايل محمد الحنيطي، والد المقدم يزن الحنيطي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد عشيرة الحنيطي، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
وفي منطقة مرج الحمام، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة عائدة محمد موسى، زوجة جهاد أبو مهنا تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم آل مهنا، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.
كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.
كما نقل العيسوي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى عشيرة الزيود بوفاة الحاجة حمدة خلف الحامد الزيود، شقيقة رئيس بلدية الهاشمية الأسبق رضا خلف الزيود، سائلا المولى عز وجل ان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته.
-
أخبار متعلقة
-
اعتماد الأردن مركزًا إقليميًا للتدريب المشترك ضمن التعاون الأردني السنغافوري
-
أكثر من 20 ألف قطعة وزعها بنك الملابس الخيري في معان خلال 4 أيام
-
الجناح الأردني بمعرض سوق السفر العالمي يفوز بجائزة "أفضل تصميم جناح" في الشرق الأوسط
-
ملتقى بيت مأدبا الثقافي ينظم مهرجانه السنوي
-
إعلان قائمة النشامى لمواجهتي تونس ومالي وديا
-
بني مصطفى تستعرض تجربة الأردن بالحماية الاجتماعية في قمة الدوحة للتنمية الاجتماعية
-
الأونروا توقع مع كوريا مشروعا جديدا لدعم برامج الوكالة المهنية في الأردن
-
اتصال هاتفي بين الصفدي ونظيرته النمساوية لبحث تعزيز التعاون الثنائي