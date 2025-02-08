البلقاء التطبيقية تستحدث برنامج ماجستير "الهندسة الميكانيكية – الأنظمة الحرارية"

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الوكيل الإخباري- أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، الدكتور أحمد العجلوني، عن استحداث برنامج ماجستير متخصص، يُعد الأول من نوعه في المملكة، في الهندسة الميكانيكية – الأنظمة الحرارية، وذلك في كلية الدراسات العليا، حيث تم توطينه في كلية الحصن الجامعية. اضافة اعلان





ووفق بيان الجامعة، اليوم السبت، سيتم قبول أول دفعة من طلبة الدراسات العليا في هذا التخصص اعتبارًا من بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي.



وقال الدكتور العجلوني إن استحداث هذا البرنامج يأتي في ظل التحديات البيئية المتزايدة، والبحث المستمر عن حلول للطاقة النظيفة والمستدامة، حيث تبرز هندسة الأنظمة الحرارية كأحد المجالات الرائدة في تحقيق التوازن بين التقدم التكنولوجي والحفاظ على البيئة.



وأضاف أن هذا التخصص لن يقتصر فقط على تصميم وتحليل الأنظمة الحرارية، بل يمتد ليشمل تطوير تقنيات مبتكرة تسهم في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات الضارة.



وبيّن العجلوني أن هذا البرنامج يوفر المهارات اللازمة للخريجين للعمل في مجالات حيوية ومتطورة، تسهم في حل مشكلات الطاقة والتحديات البيئية، مما يتيح للخريجين مرونة في اختيار مساراتهم المهنية بناءً على اهتماماتهم وطموحاتهم.



أهداف البرنامج الأكاديمي

من جهته، قال عضو هيئة التدريس في كلية الحصن، الدكتور بشار عماري، إن هذا البرنامج الأكاديمي المتخصص يهدف إلى تأهيل الطلبة لتصميم وتحليل الأنظمة الحرارية في مختلف الصناعات، وتزويدهم بالمهارات اللازمة للعمل في بيئات صناعية وبحثية متطورة، وتحضيرهم لتحديات العصر في مجالات أنظمة التبريد والتدفئة والطاقة المستدامة وكفاءة الطاقة.



كما يدرس الطلبة في هذا البرنامج كيفية تحليل أداء الأنظمة الحرارية في الأنظمة الهندسية وتحسين كفاءتها، مما يساعد على تقليل استهلاك الطاقة وخفض التكاليف التشغيلية، سواء في محطات توليد الطاقة، أو أنظمة التبريد والتدفئة، أو حتى المحركات الحرارية في وسائل النقل وأنظمة تحلية المياه.



ميزة تنافسية للخريجين

بدورها، أشارت عميدة كلية الدراسات العليا، الدكتورة شاهرة زيتون، إلى أن الحصول على ماجستير في هندسة الأنظمة الحرارية يُعد ميزة تنافسية في سوق العمل، حيث يفتح المجال أمام وظائف متقدمة في عدة مجالات، مثل:



تصميم الأنظمة الحرارية،

تطوير أنظمة الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الحرارية الأرضية،

العمل في شركات الطاقة التقليدية والمتجددة،

المشاركة في تشغيل وتحسين كفاءة الأنظمة الحرارية في محطات توليد الطاقة ومحطات توليد الكهرباء.



وأوضحت أن الخريجين يمكنهم العمل أيضًا في:

قطاع تحلية المياه ومعالجتها،

مجال استشارات الطاقة،

الصناعات البتروكيماوية،

الشركات المتخصصة في أنظمة التبريد والتدفئة،

الصناعات التحويلية،

قطاع النقل،

هندسة السيارات والطيران،

البحث والتطوير الأكاديمي في الجامعات والمراكز البحثية.



الفئات المستهدفة بالبرنامج

يستهدف هذا البرنامج بشكل خاص حملة درجة البكالوريوس في تخصصات:

الهندسة الميكانيكية،

هندسة الميكاترونيكس،

هندسة التوترونكس،

هندسة النظم الحرارية،

هندسة القوى الحرارية،

هندسة الآلات الحرارية والهيدروليكية،

والتخصصات ذات الصلة.



جهود تطوير برامج الدراسات العليا

يُذكر أن كلية الدراسات العليا أنجزت خطوات مهمة في تعزيز البنية الأكاديمية للجامعة من خلال استحداث مجموعة من برامج الدراسات العليا الجديدة، التي تسهم في تلبية احتياجات سوق العمل المتنامية والمتغيرة، ومن أحدث هذه البرامج:



ماجستير التربية الخاصة – صعوبات التعلم،

ماجستير إدارة التحول الرقمي.



ودعت الجامعة الطلبة الراغبين في الالتحاق بهذا البرنامج، وبالعديد من برامج الماجستير التي تطرحها الجامعة، إلى تقديم طلباتهم عبر الصفحة الإلكترونية للجامعة.