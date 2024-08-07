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البلقاء التطبيقية ضمن أفضل 8 جامعات عربية تأهلت لجائزة التايمز

جامعة البلقاء التطبيقية
جامعة البلقاء التطبيقية




 

الأربعاء، 07-08-2024 10:41 ص

الوكيل الإخباري-    أدرجت جامعة البلقاء التطبيقية ضمن أفضل 8 جامعات عربية تأهلت لجائزة التايمز للجامعات العربية (THE_Awards Arab World 2024) في فئة المساهمة المتميزة في القيادة البيئية.


وأكد رئيس الجامعة الدكتور احمد فخري العجلوني، أن تحقيق هذا الإنجاز يعكس التزام الجامعة برؤى جلالة الملك عبدالله الثاني، في إيجاد بيئة داعمة ومشجعة على الإبداع والابتكار، بما يعزز دورها في تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة.


وبين أن جوائز التايمز للعالم العربي تمثل فرصة لتحديد وتشجيع الأعمال المبتكرة والملهمة التي تنفذها مؤسسات التعليم العالي في المنطقة، حيث تعتبر هذه الجائزة من أهم الجوائز في مجال التعليم العالي العربي، لافتا إلى أن عدد المشاركات لهذا العام بلغ نحو 400 مشاركة من 15 دولة تقدمت للمشاركة ضمن 12 فئة للجائزة.


وقدم العجلوني، شكره لجميع العاملين في الجامعة من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية الحريصين على الارتقاء بأداء الجامعة وتعزيز سمعتها ومكانتها بين الجامعات المحلية والعربية والعالمية.
وجاءت مشاركة الجامعة لهذا العام حول مبادرات كلية الزراعة في الجامعة والممارسات الزراعية الذكية لمواجهة تحديات القطاع، بالإضافة إلى استحداث برنامج البكالوريوس التقني في تكنولوجيا الزراعة العضوية الذكية، والشراكات مع المؤسسات والمنظمات ذات العلاقة الخاصة.

gnews

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