البنك المركزي: السيولة المحلية ترتفع بمقدار مليار دينار حتى نهاية حزيران 2024

ووفقا لبيانات البنك المركزي بلغ حجم السيولة المحلية حتى نهاية شهر حزيران إلى 43.7 مليار دينار مقارنة مع 42.7 مليار دينار المستوى المسجل حتى نهاية العام 2023.
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