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البنك المركزي: السيولة المحلية ترتفع بمقدار مليار دينار حتى نهاية حزيران 2024

الدينار الأردني
الدينار الأردني
الخميس، 22-08-2024 03:21 م

 الوكيل الإخباري-   ارتفع حجم السيولة المحلية حتى نهاية شهر حزيران من العام الحالي بمقدار مليار دينار وبنسبة 2.3% مقارنة مع مستوياتها المسجلة حتى نهاية العام الماضي 2023.

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ووفقا لبيانات البنك المركزي بلغ حجم السيولة المحلية حتى نهاية شهر حزيران إلى 43.7 مليار دينار مقارنة مع 42.7 مليار دينار المستوى المسجل حتى نهاية العام 2023.

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