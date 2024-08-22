البنك المركزي: السيولة المحلية ترتفع بمقدار مليار دينار حتى نهاية حزيران 2024

الوكيل الإخباري- ارتفع حجم السيولة المحلية حتى نهاية شهر حزيران من العام الحالي بمقدار مليار دينار وبنسبة 2.3% مقارنة مع مستوياتها المسجلة حتى نهاية العام الماضي 2023.

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