البنك المركزي يعلن الفائزين في تحدي التوقيع الرقمي للمؤسسات المالية

08:02 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/749594 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلن البنك المركزي الأردني عن أسماء الشركات الفائزة في تحدي التوقيع الرقمي للمؤسسات المالية (DiSiFi) خلال حفل أُقيم اليوم الأحد بحضور ممثلين عن البنوك والمؤسسات المالية. اضافة اعلان





ويُعد هذا التحدي الأول من نوعه في مجال دعم الابتكار لتطوير حلول للأمن السيبراني في القطاع المالي والمصرفي في المملكة، وذلك ضمن مبادرة أطلقها البنك المركزي الأردني من خلال فريق الاستجابة للحوادث السيبرانية للقطاع المالي والمصرفي (JoFinCERT) وبالتشارك مع الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)/ مركز التكنولوجيا المالية (جوين).



ونجح هذا التحدي في تأهيل مجموعة من الشركات الأردنية الطموحة التي قدّمت حلولاً متقدمة في مجال التوقيع الرقمي، حيث تم إعلان فوز شركتين أردنيتين بالتحدي؛ إذ حازت شركة "أريزونا للحلول الذكية" على المركز الأول، وشركة "توقيعي" على المركز الثاني.



يذكر أن الشركات المشاركة في التحدي خضعت لسلسلة من الفحوصات الفنية والتقنية والأمنية الشاملة، لضمان التزام الشركات وحلولها بالمعايير العالمية للتوقيع الرقمي، وقدرتها على تطوير عملية توقيع رقمي موثوقة وملزمة قانونياً للمعاملات المالية والمصرفية، إلى جانب تقديم آليات للتحقق من المعاملات والخدمات المالية والمصرفية، والذي بدوره يعزز كفاءة وأمان وموثوقية ونزاهة المعاملات الرقمية في القطاع المصرفي من خلال البنية التحتية لمنظومة التوثيق الإلكتروني التابعة للبنك المركزي الأردني (CBJ PKI)، والتي تُعد حجر الأساس في تعزيز أمن المعاملات المالية الإلكترونية وضمان موثوقيتها.



وأكد نائب محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور خلدون الوشاح، أن هذا التحدي يشكل ركيزة أساسية في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي ضمن مسار الإصلاح الشامل، بهدف إطلاق الإمكانات الوطنية وتشجيع الرياديين والابتكار في مختلف المجالات، وخلق بيئة رقمية مستدامة، وتعزيز ثقة المستهلك المالي، ورفع مستويات الشمول المالي من خلال زيادة الإقبال على استخدام القنوات الرقمية بشكل مستدام ووصولها إلى شرائح أوسع من المجتمع، وتمكين الشباب الأردني من قيادة مسيرة التطوير والابتكار، بما يرسّخ مكانة الأردن كمركز إقليمي متميز في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية.

من جهتها، قالت الرئيس التنفيذي لشركة "جوباك"، مها البهو، إن تفعيل التوقيع الرقمي للمؤسسات المالية والمصرفية سيسهم بشكل كبير في التحول الرقمي في القطاع، ويعزز من كفاءة وأمان وموثوقية ونزاهة المعاملات المالية والمصرفية الرقمية.

