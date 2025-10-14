أوربان: بعد نجاح التسوية في الشرق الأوسط.. حان وقت السلام في أوروبا

الوكيل الإخباري- رأى رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان، أن تحقيق السلام في أوروبا ينبغي أن يكون الاستحقاق التالي بعد نجاح التسوية في الشرق الأوسط، مؤكدا أن لا سبيل لذلك إلا عبر المفاوضات المباشرة.



وفي أعقاب توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، إلى جانب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في شرم الشيخ أمس الاثنين وثيقة شاملة لإنهاء الحرب في قطاع غزة، كتب أوربان على صفحته في منصة "فيسبوك": "لقد صمتت الأسلحة، وأُطلق سراح الرهائن، ويسود في الشرق الأوسط سلام لم نشهده من قبل. الرئيس ترامب هو من حقق ذلك! والآن جاء دور أوروبا".



وأضاف: "إن نجاح الرئيس ترامب يثبت أنه لا يمكن التخلي عن المفاوضات، فبدونها لن يتحقق السلام.. لقد حان الوقت لنا نحن الأوروبيين أن نتبع مثال الرئيس ترامب!".

يُذكر أن أوربان دأب خلال الأشهر الماضية على الإشارة إلى التفوق العسكري لروسيا، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع الانتصار في الصراع الأوكراني.



وحذر من أن عدم بدء تسوية دبلوماسية قد يجعل من أوكرانيا "أفغانستان جديدة" على أعتاب أوروبا.



كما ذكّر بروكسل بأنها أضاعت فرصة الوساطة لأنها فشلت في تنفيذ اتفاقات مينسك، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى التوجه إلى موسكو بدل طرق أبواب واشنطن، لعقد اتفاق أمني مع روسيا، يتضمن بندا صريحا بأن أوكرانيا لن تصبح عضوا في حلف شمال الأطلسي "الناتو" ولا في الاتحاد الأوروبي.



وأكد أن الأحزاب اليمينية المحافظة في أوروبا ترفض رؤية الأوروبيين يعودون من أوكرانيا في توابيت، وتوقع أن تُقسّم أوكرانيا بعد انتهاء النزاع إلى ثلاث مناطق: روسية، ومنزوعة السلاح، وغربية.