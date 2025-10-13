أنشطة وفعاليات متنوعة في عدد من الجامعات

الوكيل الإخباري- نظم عدد من جامعات المملكة، اليوم الاثنين، أنشطة وفعاليات ومبادرات متنوعة، بهدف تعزيز مسيرتها التعليمية وزيادة وعي الطلبة، إضافة إلى صقل شخصياتهم وتنميتها.

ففي مؤتة، شارك رئيس الجامعة الدكتور سلامة النعيمات، في أعمال الجمعية العامة العاشرة لشبكة جامعات طريق الحرير، المنعقدة في مدينة سمرقند "أوزبكستان"، بمشاركة رؤساء جامعات وأكاديميين وباحثين من نحو 80 جامعة تمثل دول طريق الحرير القديم، من بينها الجامعة الأردنية بصفتها عضواً مؤسساً في الشبكة.



وقال النعيمات إن الحدث الأكاديمي الدولي من أبرز الملتقيات الجامعية العالمية التي تهدف إلى تعزيز التعاون العلمي والثقافي بين مؤسسات التعليم العالي في دول طريق الحرير، من خلال تبادل الخبرات وإطلاق مشاريع بحثية وتعليمية مشتركة تواكب تطورات التعليم العالي وتخدم أهداف التنمية المستدامة.



وفي الهاشمية، شارك وفد أكاديمي من كلية الطب في الجامعة بالورشة الختامية لبرنامج إعداد المدربين السريريين التي استضافتها جامعة باتراس اليونانية.



وقالت الجامعة، في بيان، إن المشاركة تأتي بهدف تعزيز جودة التعليم الطبي، وتطوير مهارات التدريس والتدريب السريري في كلية الطب الأردنية.



وشهدت الورشة جلسات تدريبية مكثفة افتتحها عميد كلية الطب في جامعة باتراس الدكتور جورج أدوناكيس، بهدف إتاحة الفرصة للمشاركين بمراجعة وتطوير المواد التدريبية تمهيداً لإطلاق البرنامج التدريبي رسمياً مع الأردن.



وركزت الجلسات على تكييف الأساليب التعليمية القائمة على الأدلة العلمية لتتلاءم مع السياق السريري المحلي، وتعزيز التعلم النشط، وضمان توافق محتوى البرنامج مع المعايير العالمية، وشملت الورشة جولة تعريفية في المستشفى التعليمي في جامعة باتراس للإطلاع على واقع التجرية اليونانية في التعليم الطبي وتبادل الخبرات.



وفي جلسة حوارية نظمتها كلية الملكة رانيا للطفولة بالتعاون مع مؤسسة عبد الحميد شومان بعنوان: "خصوصية الكتابة للطفل وارتباطها بالنمو النفسي والمعرفي"، أكد نائب رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور وصفي الروابدة أهمية تعزيز الاهتمام بأدب الأطفال لما له من أثر في بناء شخصيتهم وتنمية خيالهم وتوسيع مداركهم المعرفية.



وأشار الروابدة إلى أن الهاشمية تحرص على دعم مبادرات تُسهم في تطوير الوعي التربوي والثقافي لدى الطلبة، وإثراء البيئة الجامعية بالفعاليات الفكرية والأدبية التي تربط بين الجانب الأكاديمي والمجتمعي، مؤكدًا أن الكتابة الموجهة للأطفال تشكل مسؤولية إنسانية وثقافية تستحق الاهتمام والبحث والتطوير.



وتناولت الجلسة التي شارك فيها عدد من الأديبات الفائزات بجائزة عبد الحميد شومان لأدب الأطفال، أهمية تعميق الفهم التربوي والنفسي للكتابة الموجهة للطفل، ومراعاة خصائص الأطفال التطورية عند إعداد النصوص الأدبية، إلى جانب إبراز دور الأدب في تشكيل شخصية الطفل وإلهام الطلبة نحو الإبداع في هذا المجال الحيوي.



وفي البترا، حققت الجامعة إنجازًا جديدًا بدخولها تصنيف التايمز العالمي للجامعات للمرة الأولى، ضمن الفئة 801-1000، وذلك لاستيفائها معايير صارمة تشمل جودة البحث العلمي، والسمعة الأكاديمية، والشراكات مع القطاع الصناعي، ومعيار العالمية.



وفي جدارا، وقّعت الجامعة مذكرة تفاهم مع جمعية منظمة سامز، بهدف دعم التعليم الصحي النفسي، وتبادل الخبرات في مجالات التدريب والرعاية النفسية.



ووقّع المذكرة، رئيس الجامعة الدكتور حابس الزبون، وعن منظمة سامز مديرة مكتب الجمعية في الأردن روان حجاوي، بحضور أكاديميين وإداريين من الجانبين.



وأكد الزبون أن هذا التعاون يسهم في دعم الجوانب النفسية للاجئين والمجتمعات المحلية وتلبية احتياجاتهم الأساسية، مشيرا إلى أن جدارا تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز الصحة النفسية ضمن منظومة التعليم والتدريب الميداني، لما لذلك من أثر مباشر في بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته الحياتية والمهنية.



من جانبها، أكدت نائب الرئيس الدكتورة إيمان البشيتي أن المذكرة تمثل خطوة استراتيجية نحو تحسين جودة التعليم والخدمات النفسية والاجتماعية، مشيرة إلى أن الجامعة تسعى من خلالها إلى إعداد طلبة مؤهلين قادرين على خدمة المجتمع بكفاءة واقتدار.



بدورها، أوضحت عميد كلية العلوم التربوية الدكتورة شروق المعابرة، أن هذا التعاون سيسهم في تنفيذ برامج تدريبية وورش توعوية ومحاضرات متخصصة في مجالات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على سرية الحالات واحترام خصوصيتها.



من جهتها، قدّمت حجاوي نبذة عن جمعية سامز، مشيرة إلى أنها منظمة إنسانية دولية تُعنى بالاستجابة للأزمات وتعزيز التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط، وتعمل على تقديم خدمات نوعية في مجالات الصحة النفسية والدعم الاجتماعي.



وأكدت مديرة البرامج والمشاريع في الجمعية أسيل أبو هنية، أن الجمعية تواصل جهودها في تقديم الدعم الصحي والنفسي لفئات المجتمع كافة من مختلف الجنسيات، مع التركيز على الحماية الاجتماعية وتمكين الأطفال ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، إضافة إلى تعزيز التعليم وبناء قدرات الشباب في الأردن.



كما وقّعت الجامعة اتفاقية تعاون مع شركة لافانت للمنتجات الغذائية (مصنع الدُرّة)، بهدف تدريب الطلبة، وتوفير بيئة تدريبية عملية تُمكّنهم من اكتساب الخبرات الميدانية والمهارات التطبيقية التي تؤهلهم للانخراط في سوق العمل بكفاءة عالية.



وقّع الاتفاقية رئيسها الدكتور حابس الزبون، وعن الشركة مديرها العام محمد خير النن، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.



وأكد الزبون أن الاتفاقية تأتي ضمن نهج الجامعة في مدّ جسور التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، بما يعزز فرص التدريب العملي لطلبتها ويربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، مثمنًا مبادرة شركة لافانت في دعم البرامج التدريبية وتبنّيها مفهوم المسؤولية المجتمعية.



من جهته، أكد النن أن الشركة تسعى من خلال هذا التعاون إلى تمكين الطلبة وتزويدهم بخبرات عملية حقيقية في مجالات الإنتاج وضبط الجودة وسلامة الغذاء، بما يسهم في إعداد جيل مؤهل علميًا وعمليًا.