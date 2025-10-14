"أغرب حيوان في الطبيعة" يحمل سر طول العمر

فعلى الرغم من مظهره الغريب، يحظى هذا القارض الأصلع بتقدير علمي كبير بفضل مقاومته الاستثنائية للسرطان وعمره الطويل الذي قد يصل إلى نحو 40 عامًا.
وأشارت دراسة حديثة نُشرت في مجلة Science إلى أن هذه الكائنات التي تعيش تحت الأرض طوّرت آلية جينية فريدة لإصلاح الحمض النووي، يُرجَّح أنها المفتاح الرئيس وراء قدرتها على العيش لفترة أطول.
وأوضح باحثون من جامعة تونجي في شنغهاي أن هذه القوارض طوّرت طفرات تطورية في بروتين cGAS، المسؤول عن رصد التلف في الحمض النووي وتحفيز الاستجابات المناعية. وكشفت النتائج أن تلك الطفرات تعزّز عملية إصلاح التلف الجيني المرتبط بالشيخوخة، بخلاف ما يحدث لدى البشر والفئران، حيث يعيق هذا البروتين عملية الإصلاح.
ويرى العلماء أن هذا الاختلاف في أداء البروتين قد يفسّر القدرة المذهلة لجرذ الخلد العاري على طول العمر. كما أشاروا إلى مفارقة لافتة، إذ إن التركيبة الجينية لهذا الكائن أقرب إلى البشر منها إلى الفئران، ما يجعله نموذجًا بحثيًا قيّمًا لدراسة الشيخوخة.
وقال البروفيسور في علم الأعصاب غابرييل بالموس من جامعة كامبريدج لهيئة الـBBC:
"نحن أمام اكتشاف مثير، قد يكون مجرد خطوة أولى في فهم أسرار طول العمر لدى هذه الكائنات."
وأضاف البروفيسور:
"إذا استطعنا محاكاة هندسة جرذ الخلد العاري البيولوجية، فقد نتمكّن من تطوير علاجات ثورية لمكافحة الشيخوخة يحتاجها العالم بشدة."
وفي مقال تحليلي موازٍ، أشار عالم الأحياء جون مارتينيز إلى أن دراسة تشين وزملائه كشفت عن "دور غير متوقّع" لبروتين cGAS في نواة خلايا جرذ الخلد العاري، مؤكدًا أن أسرار العمر المديد أكثر تعقيدًا مما كنا نظن.
روسيا اليوم
-
