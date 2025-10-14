تعرف على تفاصيل حالة الطقس الثلاثاء

12:31 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/749772 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس يوم الثلاثاء لطيف الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدلاً في باقي المناطق، مع رياح شرقية معتدلة السرعة تتحول في ساعات ما بعد الظهر إلى شمالية غربية. اضافة اعلان





وفي ساعات الليل، يكون الطقس مائلاً للبرودة في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



وحذّرت الأرصاد من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية خلال ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية، داعية المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة في تلك المناطق.





