تعرف على تفاصيل حالة الطقس الثلاثاء

وفي ساعات الليل، يكون الطقس مائلاً للبرودة في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
وحذّرت الأرصاد من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية خلال ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية، داعية المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة في تلك المناطق.
