"التربية": تدريب طلبة الصف الـ12 في المصانع بدءا من نيسان المقبل

الوكيل الإخباري- أكد أمين عام وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم المهني والتقني، الدكتور محمد غيث، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة ستباشر بتنفيذ برنامج تدريب قائم على العمل لطلبة الصف الثاني عشر اعتبارا من منتصف نيسان المقبل.

وقال خلال رعايته الملتقى الوطني للتعليم المهني والتقني "نحو مستقبل واعد BTEC" الذي نظمته مديرية تربية البادية الشمالية الشرقية، إن الطلبة سينخرطون في تدريب عملي داخل المصانع والشركات ومؤسسات القطاع الخاص لمدة شهرين.



وبين أن هذا التوجه يأتي انسجاما مع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي ومتطلبات سوق العمل، وأن الوزارة تستهدف رفع نسبة الطلبة الملتحقين بالتعليم المهني والتقني، مؤكدا أن التعليم المهني والتقني يحظى باهتمام ملكي كبير، لدوره في تمكين الشباب وتحويلهم إلى قوى إنتاجية فاعلة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.



وأوضح ان الوزارة شرعت منذ عام 2023 بتنفيذ عملية تطوير شاملة للتعليم المهني والتقني، من خلال تطبيق برنامج" BTEC" القائم على المهام والمشاريع العملية، و يعد نموذجا عالميا مطبقا في أكثر من 70 دولة، ويهدف إلى إكساب الطلبة مهارات عملية حقيقية مرتبطة بشكل مباشر باحتياجات سوق العمل.