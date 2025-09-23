الثلاثاء 2025-09-23 01:47 م
 

التربية تدعو المرشحين للاستفادة من بعثات أبناء المعلمين لاستكمال إجراءات الإيفاد

الثلاثاء، 23-09-2025 12:18 م
الوكيل الإخباري-   دعت وزارة التربية والتعليم، الثلاثاء، المرشحين للاستفادة من بعثات أبناء المعلمين لنيل درجة البكالوريوس، اعتبارا من الفصل الأول من العام الدراسي 26/25.اضافة اعلان


ونشرت الوزارة رابطا لاستكمال إجراءات الإيفاد في موعد أقصاه نهاية دوام الخميس 9 تشرين أول 2025 عبر الرابط التالي:

https://apps.moe.gov.jo/app/studentscompleting/default.aspx
 
 
