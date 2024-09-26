التربية تصدر بياناً بشأن حادثة اختناق 36 طالباً في مدرسة خاصة

الوكيل الإخباري- قالت وزارة التربية والتعليم إنها تابعت حادثة إصابة 36 طالبا وطالبة ومعلمتين بإحدى المدارس الخاصة بالزرقاء باضطرابات تنفسية نتيجة استنشاقهم دخانا تسرب من أحد المصانع المجاورة للمدرسة.

اضافة اعلان



وأكدت الوزارة انه تبين بعد متابعة الحادث أن جميع الطلبة المصابين والمعلمتين غادروا مستشفى الأمير فيصل بالزرقاء بعد تلقيهم الفحوصات اللازمة والعلاج وحالتهم مستقرة ومطمئة، فيما بدأت الأجهزة المعنية التحقيق بالحادثة.