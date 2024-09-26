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التربية تصدر بياناً بشأن حادثة اختناق 36 طالباً في مدرسة خاصة

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
الخميس، 26-09-2024 04:48 م

الوكيل الإخباري-   قالت وزارة التربية والتعليم إنها تابعت حادثة إصابة 36 طالبا وطالبة ومعلمتين بإحدى المدارس الخاصة بالزرقاء باضطرابات تنفسية نتيجة استنشاقهم دخانا تسرب من أحد المصانع المجاورة للمدرسة.

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وأكدت الوزارة انه تبين بعد متابعة الحادث أن جميع الطلبة المصابين والمعلمتين غادروا مستشفى الأمير فيصل بالزرقاء بعد تلقيهم الفحوصات اللازمة والعلاج وحالتهم مستقرة ومطمئة، فيما بدأت الأجهزة المعنية التحقيق بالحادثة.


يذكر أن عدد الطلبة في المدرسة يبلغ 275 طالبا وطالبة من الصف الأول ولغاية العاشر الأساسيين.

 
gnews

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