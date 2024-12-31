التربية تعلن قائمة المستحقين للترفيع الوجوبي - رابط

وبينت الوزارة أن الترفيعات الوجوبية شملت 12877 معلمًا ومعلمة وإداريًا وإدارية، حيث يتم ترفيعهم إلى أدنى مربوط الدرجة التالية لدرجاتهم الحالية اعتبارًا من ٣١/١٢/٢٠٢٤
ولفتت إلى أن القائمة تضمنت الترفيعات الوجوبية لـ 12337 من الفئة الأولى؛ فيما شملت ترفيع 540 من الفئة الثانية.
وهنأ وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة الزملاء الذين شملتهم الترفيعات، متمنيا لهم دوام التوفيق ومزيدًا من العطاء والتميز.
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