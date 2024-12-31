 
الثلاثاء 2024-12-31 03:38 م
 

التربية تعلن قائمة المستحقين للترفيع الوجوبي - رابط

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
الثلاثاء، 31-12-2024 02:13 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة التربية والتعليم قوائم المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات المستحقين للترفيع الوجوبي، وفقا للأسس المعتمدة لهذه الغاية، وذلك على منصة الموظفين التابعة للوزارة emp.moe.gov.jo

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وبينت الوزارة أن الترفيعات الوجوبية شملت 12877 معلمًا ومعلمة وإداريًا وإدارية، حيث يتم ترفيعهم إلى أدنى مربوط الدرجة التالية لدرجاتهم الحالية اعتبارًا من ٣١/١٢/٢٠٢٤
ولفتت إلى أن القائمة تضمنت الترفيعات الوجوبية لـ 12337 من الفئة الأولى؛ فيما شملت ترفيع 540 من الفئة الثانية.


وهنأ وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة الزملاء الذين شملتهم الترفيعات، متمنيا لهم دوام التوفيق ومزيدًا من العطاء والتميز.

 
gnews

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