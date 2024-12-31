التربية تعلن قائمة المستحقين للترفيع الوجوبي - رابط

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التربية والتعليم قوائم المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات المستحقين للترفيع الوجوبي، وفقا للأسس المعتمدة لهذه الغاية، وذلك على منصة الموظفين التابعة للوزارة emp.moe.gov.jo

اضافة اعلان



وبينت الوزارة أن الترفيعات الوجوبية شملت 12877 معلمًا ومعلمة وإداريًا وإدارية، حيث يتم ترفيعهم إلى أدنى مربوط الدرجة التالية لدرجاتهم الحالية اعتبارًا من ٣١/١٢/٢٠٢٤

ولفتت إلى أن القائمة تضمنت الترفيعات الوجوبية لـ 12337 من الفئة الأولى؛ فيما شملت ترفيع 540 من الفئة الثانية.