التربية تمدد خدمة معلمات ومعلمين للحصول على الراتب التقاعدي - أسماء

الوكيل الإخباري- قرر وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة تمديد خدمات 109 موظفين لمدة عام واحد.



وجاء القرار بناء على تنسيب الأمين العام للشؤون الادارية والمالية بعد بلوغهم السن القانونية ليتمكنوا من الحصول على راتب تقاعد الشيخوخة من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

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