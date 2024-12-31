التربية تمدد خدمة معلمات ومعلمين للحصول على الراتب التقاعدي - أسماء

وجاء القرار بناء على تنسيب الأمين العام للشؤون الادارية والمالية بعد بلوغهم السن القانونية ليتمكنوا من الحصول على راتب تقاعد الشيخوخة من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
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