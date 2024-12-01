التربية توضح حول نظام التوجيهي الجديد في الأردن

الوكيل الإخباري- وضحت وزارة التربية والتعليم آلية الخطة الدراسية للنظام الجديد لامتحان الثانوية العامة "التوجيهي" في الأردن.

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وبينت الوزارة أن النظام سيقسم على مدار عامين، حيث سيقدم الطالب الجزء الاول من الثانوية العامة في نهاية الصف الحادي عشر والجزء الثاني في نهاية الصف الثاني عشر.