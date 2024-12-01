 
الأحد 2024-12-01 07:28 م
 

التربية توضح حول نظام التوجيهي الجديد في الأردن

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
الأحد، 01-12-2024 07:19 م

الوكيل الإخباري-   وضحت وزارة التربية والتعليم  آلية الخطة الدراسية للنظام الجديد لامتحان الثانوية العامة "التوجيهي" في الأردن.

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وبينت الوزارة أن النظام سيقسم على مدار عامين، حيث سيقدم الطالب الجزء الاول من الثانوية العامة في نهاية الصف الحادي عشر والجزء الثاني في نهاية الصف الثاني عشر.

 

وقالت الوزارة:"في الصف الحادي عشر يدرس جميع الطلبة خطة دراسية موحدة تتضمن مباحث الثقافات المشتركة مثل التربية الإسلامية واللغة العربية والإنجليزية وتاريخ الأردن، عدا عن مبحث الرياضيات والعلوم بفروعه (الفيزياء، الكيمياء، علوم الأرض، العلوم الحياتية، ومبحث المهارات الرقمية)".

 
gnews

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