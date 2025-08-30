الترخيص المتنقل "المسائي" بلواء بني عبيد غدا الأحد

ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل، ستتواجد عربة الترخيص المتنقلة عند طريق إربد/ الحصن، داخل الساحة المقابلة لأكاديمية اديسون التابعة لبلدية بني عبيد، ضمن مظلة مركز الخدمات الحكومي الشامل من الساعة الثالثة ظهراً و حتى الثامنة مساءً؛ لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في مدينة اربد، باستثناء الفحصين العملي والنظري.
