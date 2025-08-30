السبت 2025-08-30 11:09 م
 

الترخيص المتنقل "المسائي" بلواء بني عبيد غدا الأحد

إدارة ترخيص السّواقين والمركبات
السبت، 30-08-2025 10:01 م

الوكيل الإخباري-    تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات غداً الأحد، برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل والفحص الفني (المسائي) بلواء بني عبيد، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وبلدية بني عبيد، والاتحاد الأردني لشركات التأمين، وأكاديمية أديسون النموذجية.

ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل، ستتواجد عربة الترخيص المتنقلة عند طريق إربد/ الحصن، داخل الساحة المقابلة لأكاديمية اديسون التابعة لبلدية بني عبيد، ضمن مظلة مركز الخدمات الحكومي الشامل من الساعة الثالثة ظهراً و حتى الثامنة مساءً؛ لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في مدينة اربد، باستثناء الفحصين العملي والنظري.

 
 
