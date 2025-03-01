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الترخيص المتنقل للمركبات بلواء بني كنانة غداً الأحد

ارشيفية
ارشيفية
السبت، 01-03-2025 01:15 م
الوكيل الإخباري-  تواصل إدارة ترخيص السواقين والمركبات يوم غد الأحد، تقديم برنامج خدمات الترخيص المتنقل في لواء بني كنانة بمحافظة اربد، ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".اضافة اعلان


ووفقا لبرنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن، فإن عربة الترخيص المتنقلة ستتواجد خلف مركز أمن بني كنانة من الساعة التاسعة والنصف صباحا وحتى الثانية ظهرا، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم.

وتأتي تلك الخدمة للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم، حيث تتضمن تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فورا.
 
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