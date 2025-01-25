التعليم العالي تستعرض تجربتها في بناء نظام إدارة الجودة

هدف اللقاء إلى تبادل المعرفة في مجال إدارة الجودة، حيث قدمت مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي عرضاً حول تجربة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تنفيذ متطلبات نظام إدارة الجودة وفق المواصفة الدولية ISO9001:2015. كما تضمن اللقاء استعراضاً لأفضل الممارسات التي تتبعها الوزارة في تطبيق الإجراءات اللازمة للحصول على شهادة الأيزو ISO9001:2015، والتي تمكنت الوزارة من الحفاظ عليها لمدة ست سنوات متتالية.
وفي ختام اللقاء، أعرب فريق الهيئة عن شكره لفريق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكداً أهمية التعاون المستمر بين الدوائر والمؤسسات الحكومية في تبادل المعرفة الحكومية وتطوير المبادرات التي تخدم أهداف العمل، وتسهم في بناء مستقبل أفضل.
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