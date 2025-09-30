التعليم العالي تعلن نتائج ترشيح الدورة الثالثة للمنح الخارجية

وقالت الوزارة إنه سيمنح الطالب المرشح للاستفادة من هذه المنح مهلة (12) ساعة فقط لاتخاذ القرار وتنفيذه إلكترونياً بالموافقة على المنحة التي تم ترشيحه للاستفادة منها، أو رفضها وذلك من خلال البرمجية الإلكترونية التي أعدتها الوزارة مسبقاً لهذا الغرض.
كما يمكن لأي طالب غير مرشح للاستفادة من هذه المنح الاطلاع من خلال البرمجية على أسماء ومعدلات الطلبة الذين تم ترشيحهم ضمن المنطقة الجغرافية او الاعتبارية التابع لها.
لأي سؤال او استفسار يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني الخاص بمديرية البعثات ([email protected]) او الخط الساخن على الرقم (0791420805).
