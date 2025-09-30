الثلاثاء 2025-09-30 06:58 م
 

التعليم العالي تعلن نتائج ترشيح الدورة الثالثة للمنح الخارجية

ب
أرشيفية
 
الثلاثاء، 30-09-2025 06:03 م

الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الثلاثاء، أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح الخارجية للعام الجامعي (2025-2026) ضمن دورة الترشيح الثالثة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات.

اضافة اعلان

 

وكذلك سيتم إرسال رسائل نصية للطلبة المرشحين على أرقام الهواتف التي قاموا بتخزينها عند تقديم الطلبات.


وقالت الوزارة إنه سيمنح الطالب المرشح للاستفادة من هذه المنح مهلة (12) ساعة فقط لاتخاذ القرار وتنفيذه إلكترونياً بالموافقة على المنحة التي تم ترشيحه للاستفادة منها، أو رفضها وذلك من خلال البرمجية الإلكترونية التي أعدتها الوزارة مسبقاً لهذا الغرض.

 

على أن يقوم في حال الموافقة على الترشيح باستكمال الوثائق اللازمة خلال 48 ساعة من خلال مراجعة الوزارة / مديرية البعثات / قسم الدارسين بالخارج والاتفاقيات الثقافية، وبخلاف ذلك فإنه يفقد حقه في الترشيح.


كما يمكن لأي طالب غير مرشح للاستفادة من هذه المنح الاطلاع من خلال البرمجية على أسماء ومعدلات الطلبة الذين تم ترشيحهم ضمن المنطقة الجغرافية او الاعتبارية التابع لها.


لأي سؤال او استفسار يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني الخاص بمديرية البعثات ([email protected]) او الخط الساخن على الرقم (0791420805).

 
 
gnews

أحدث الأخبار

قطاع الطاقة والمعادن تحدد تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر أكتوبر

أخبار محلية هيئة قطاع الطاقة والمعادن تحدد تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر أكتوبر

ب

اقتصاد محلي ارتفاع كبير على أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن هذه المناطق غداً

أخبار محلية فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن هذه المناطق غداً

ن

أخبار محلية أبو الفول يقدم أوراق اعتماده سفيرا للأردن لدى السعودية

لا

أخبار محلية جلسة حول دور الأكاديميا في تطوير الصناعة

إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين يومي الأربعاء والخميس

أخبار محلية إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين يومي الأربعاء والخميس

ب

أخبار محلية التعليم العالي تعلن نتائج ترشيح الدورة الثالثة للمنح الخارجية

"وأنت مروح" مع الوكيل .. شعبية قوية عبر ميلودي "القوية"

أخبار محلية "وأنت مروح" مع الوكيل .. شعبية قوية عبر ميلودي "القوية"



 
 





الأكثر مشاهدة