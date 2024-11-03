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التعليم العالي: تفعيل رابط طلبات المنح والقروض الجامعية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الأحد، 03-11-2024 11:58 ص
الوكيل الإخباري-  أعلن الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي مهند الخطيب بأن رابط تقديم طلبات الاستفادة من البعثات والمنح والقروض الجامعية للعام الجامعي ٢٠٢٤-٢٠٢٥ تم تفعيله اليوم الأحد .اضافة اعلان


ويمكن تقديم الطلبات من خلال الرابط التالي : 

https://www.dsamohe.gov.jo/IGLSApp2024/welcome.aspx
 
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