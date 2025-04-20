"التنمية الاجتماعية" تُحذر المواطنين من روابط وهمية تدعي تقديم الوزارة مساعدات مالية

وأكدّت الوزارة، في بيان صادر عنها، اليوم الأحد، أن هذه الروابط المتداولة غير صحيحة ولا علاقة للوزارة بها.
كما دعت جميع المواطنين لعدم التعامل مع أي رابط يصل إليهم باسم وزارة التنمية الاجتماعية يدعي تقديم المساعدات المالية، تجنباً للوقوع في عمليات النصب والإحتيال من قبل من يقفون خلف هذه الروابط والصفحات الوهمية.
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