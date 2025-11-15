"التوثيق الملكي" يصدر كتابا حول الجيش الشعبي

الوكيل الإخباري- أصدر مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، كتابا بحثيا جديدا بعنوان "الجيش الشعبي في الأردن بين عامي (1970–1999): دراسة في نشأته وتطوره ودوره"، من إعداد الدكتور ليث الزبن.

