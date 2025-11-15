السبت 2025-11-15 07:47 م
 

"التوثيق الملكي" يصدر كتابا حول الجيش الشعبي

مركز التوثيق الملكي الأردني
مركز التوثيق الملكي
 
السبت، 15-11-2025 06:22 م

الوكيل الإخباري-    أصدر مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، كتابا بحثيا جديدا بعنوان "الجيش الشعبي في الأردن بين عامي (1970–1999): دراسة في نشأته وتطوره ودوره"، من إعداد الدكتور ليث الزبن.

وقال المركز في بيان، اليوم السبت، إن الكتاب يوثق نشأة الجيش الشعبي عام 1970 وتطوره خلال ثلاثة عقود، ويتناول ظروف تأسيسه، وبرامجه التدريبية، ودوره في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية وأحداث أيلول، إضافة إلى المهام المدنية والتنموية التي اضطلع بها، وتأثيره الاجتماعي والثقافي في المجتمع الأردني.

 
 
