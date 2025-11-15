"التوثيق الملكي" يصدر كتابا حول الجيش الشعبي

وقال المركز في بيان، اليوم السبت، إن الكتاب يوثق نشأة الجيش الشعبي عام 1970 وتطوره خلال ثلاثة عقود، ويتناول ظروف تأسيسه، وبرامجه التدريبية، ودوره في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية وأحداث أيلول، إضافة إلى المهام المدنية والتنموية التي اضطلع بها، وتأثيره الاجتماعي والثقافي في المجتمع الأردني.
