الجامعة الأردنية تمنح جائزة الموظف المتميز لعام 2024 للمهندس محمد عربيات

ويعدُّ هذا التّكريمُ تتويجًا لمسيرةٍ مهنيّةٍ حافلةٍ بالإنجازاتِ البارزة للمهندس عربيات، ومنها إعدادُ مخطّطاتٍ شموليّةٍ لأراضي الجامعةِ ومرافقِها، وإنشاءُ قواعد بياناتٍ جغرافيّةٍ متكاملة لدعمِ اتّخاذِ القرارات، والمساهمةُ الفعّالةُ في تطويرِ الحرمِ الجامعيِّ الذّكيِّ باستخدامِ نُظُمِ المعلوماتِ الجغرافيّة، والنّمذجةِ ثلاثيّةِ الأبعاد، كما قدّم المهندسُ دوراتٍ تدريبيّةً تطوّعيّةً عدّة في مجالاتِ نُظُمِ المعلوماتِ الجغرافيّةِ والمساحة.
وفي تعليقِه على فوزِه بالجائزة، عبّر المهندسُ محمد عربيات عن شكرِه لرئيسِ الجامعةِ الدكتور نذير عبيدات، ولجنةِ الجائزةِ ممثّلة برئيسِها، نائبِ الرّئيسِ للشّؤونِ الإداريّةِ الدكتور زياد الحوامدة، على هذا التّكريم، كما أعربَ عن اعتزازِه بالانتماءِ إلى أسرةِ دائرةِ الهندسةِ في الجامعةِ الأردنيّةِ الّتي وصفها بأنّها بيئةٌ خصبةٌ للتّميّزِ والإبداع، وأشارَ إلى تطلّعِه لدعمِ النّهجِ القائمِ على الأدلّةِ عبرَ توفيرِ قاعدةِ بياناتٍ مكانيّةٍ شاملةٍ للمرافقِ البيئيّةِ والحضريّةِ للحرمِ الجامعيّ؛ وهذا يسهمُ في تحسينِ التّخطيطِ وإدارةِ المساحاتِ بشكلٍ أكثر كفاءة.
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