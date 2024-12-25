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الجامعة الأردنية تمنح جائزة الموظف المتميز لعام 2024 للمهندس محمد عربيات

جانب من التكريم
جانب من التكريم
الأربعاء، 25-12-2024 12:52 م
الوكيل الإخباري-   منحتِ الجامعةُ الأردنيّةُ جائزةَ الموظّفِ المتميّز لعام 2024 للمهندس محمد حسين أحمد عربيات، رئيسِ شعبةِ أراضي الجامعةِ في دائرةِ الهندسة ، وذلك تقديرًا لجهودِه المميّزةِ في مجالِ عملِه، وجاء هذا التّكريمُ بعدَ إجراءِ تقييمٍ شاملٍ من قِبَلِ اللّجنةِ المعنيّةِ الّتي اعتمدَت في تقييمِها على معاييرَ عدّة أبرزِها الأداءُ الوظيفيّ، والمؤهّلاتُ والقدرات، والمبادراتُ الإبداعيّة والتّطوّعيّة، إضافةً إلى المشاركاتِ الدّاخليّةِ والخارجيّة، ومقياسِ الأداءِ والإنجاز.اضافة اعلان


ويعدُّ هذا التّكريمُ تتويجًا لمسيرةٍ مهنيّةٍ حافلةٍ بالإنجازاتِ البارزة للمهندس عربيات، ومنها إعدادُ مخطّطاتٍ شموليّةٍ لأراضي الجامعةِ ومرافقِها، وإنشاءُ قواعد بياناتٍ جغرافيّةٍ متكاملة لدعمِ اتّخاذِ القرارات، والمساهمةُ الفعّالةُ في تطويرِ الحرمِ الجامعيِّ الذّكيِّ باستخدامِ نُظُمِ المعلوماتِ الجغرافيّة، والنّمذجةِ ثلاثيّةِ الأبعاد، كما قدّم المهندسُ دوراتٍ تدريبيّةً تطوّعيّةً عدّة في مجالاتِ نُظُمِ المعلوماتِ الجغرافيّةِ والمساحة.

وفي تعليقِه على فوزِه بالجائزة، عبّر المهندسُ محمد عربيات عن شكرِه لرئيسِ الجامعةِ الدكتور نذير عبيدات، ولجنةِ الجائزةِ ممثّلة برئيسِها، نائبِ الرّئيسِ للشّؤونِ الإداريّةِ الدكتور زياد الحوامدة، على هذا التّكريم، كما أعربَ عن اعتزازِه بالانتماءِ إلى أسرةِ دائرةِ الهندسةِ في الجامعةِ الأردنيّةِ الّتي وصفها بأنّها بيئةٌ خصبةٌ للتّميّزِ والإبداع، وأشارَ إلى تطلّعِه لدعمِ النّهجِ القائمِ على الأدلّةِ عبرَ توفيرِ قاعدةِ بياناتٍ مكانيّةٍ شاملةٍ للمرافقِ البيئيّةِ والحضريّةِ للحرمِ الجامعيّ؛ وهذا يسهمُ في تحسينِ التّخطيطِ وإدارةِ المساحاتِ بشكلٍ أكثر كفاءة.
 
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