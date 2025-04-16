الجامعة العربية تؤكد دعهما التام للأردن في مواجهة مُخططات الفوضى والتخريب

وأشاد الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط، في بيان، بيقظة المؤسسات الأمنية الأردنية وتحركها الناجز لإحباط أية مخططات تمس بأمن المملكة، عبر استغلال الظروف الراهنة والسعي لزرع الفتن وإثارة الفوضى.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس الوزراء يكشف نتائج زيارته إلى واشنطن
-
رئيس الوزراء: عندما يتعلق الأمر بأمن الأردن فكلنا جنوده وحراسه
-
توقيع اتفاقية بين الجامعة الهاشمية والمركز الوطني لإدارة الأزمات
-
صدور تعليمات معدلة لتقييم مطابقة المركبات الكهربائية في الجريدة الرسمية
-
قطر تدين المخططات التي كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني في الأردن
-
مصر تدين المخططات الإرهابية التي تهدف المساس بأمن واستقرار الأردن
-
موظفون إلى التقاعد في عدد من المؤسسات - أسماء
-
شخصيات أنعم عليها الملك "باليوبيل الفضي" - أسماء