الأربعاء 2025-04-16 07:30 م
 

الجامعة العربية تؤكد دعهما التام للأردن في مواجهة مُخططات الفوضى والتخريب

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية
 
الأربعاء، 16-04-2025 06:34 م

الوكيل الإخباري-    أكدت جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، دعمها التام للأردن، وما يتخذه من إجراءات في مواجهة مخططات الفوضى والتخريب.

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وأشاد الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط، في بيان، بيقظة المؤسسات الأمنية الأردنية وتحركها الناجز لإحباط أية مخططات تمس بأمن المملكة، عبر استغلال الظروف الراهنة والسعي لزرع الفتن وإثارة الفوضى.