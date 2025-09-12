الجامعة الهاشمية تستحدث تخصص التكنولوجيا المالية

الوكيل الإخباري- أعلنت الجامعة الهاشمية عن استحداث برنامج بكالوريوس في تخصص التكنولوجيا المالية بدءًا من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025/2026، وذلك ضمن قسم العلوم المالية والمصرفية بكلية الأعمال، في إطار سعيها لمواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي وتوجهات رؤية التحديث الاقتصادي.

ويهدف البرنامج إلى دمج المعرفة المالية مع الأدوات التكنولوجية الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، وتقنيات البلوكتشين، والحوسبة السحابية، لتأهيل خريجين قادرين على قيادة التحول الرقمي في القطاع المالي والمصرفي، وتطوير حلول مالية مبتكرة وآمنة.



وتشمل الخطة الدراسية للبرنامج 132 ساعة معتمدة، تركز على مساقات في المفاهيم المالية، وإدارة الاستثمار، ولغات البرمجة، وتحليل البيانات، وتصميم التطبيقات المالية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا البلوكتشين والعملات المشفرة.



ويُتوقع، أن يوفر التخصص فرص عمل واسعة للخريجين في مجالات، مثل التحليل المالي، وتطوير التطبيقات، وإدارة الامتثال المالي، واستشارات التكنولوجيا المالية، خاصة مع الاتجاه المتزايد نحو الرقمنة في القطاع المالي.