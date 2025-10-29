الجامعة الهاشمية والسفارة الألمانية تبحثان التعاون التقني

الوكيل الإخباري- بحثت الجامعة الهاشمية والسفارة الألمانية في عمان، سبل تعزيز التعليم التقني، وتفعيل برامج التبادل الطلابي والأكاديمي، وإقامة المشاريع في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والبيئة والطاقة المتجددة والاستدامة والمياه.

وأكد رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور خالد الحياري، في بيان اليوم الأربعاء، أهمية الاستفادة من التجربة الألمانية المتقدمة في التعليم والبحث العلمي والتدريب العملي، وتعزيز التعاون في طرح التخصصات التقنية التي تعزز العلاقة مع القطاع الصناعي وتسهم في تطوير منظومة التعليم وربطها باحتياجات سوق العمل.



وأشار إلى أهمية تطوير برامج أكاديمية مشتركة تشمل تعليم اللغة الألمانية لطلبة الجامعة، مقابل تدريس اللغة العربية للطلبة الألمان، بما يعزز التفاهم الثقافي ويعمق الروابط الأكاديمية بين الجانبين.



من جهته، أشاد السفير الألماني في الأردن الدكتور بيرترام فون مولتكه، بمكانة الجامعة الهاشمية الأكاديمية، وتميزها العلمي وانفتاحها على التعاون الدولي.



وأكد أهمية تفعيل علاقات التعاون بين الجامعة والجامعات الألمانية في مجالات متعددة، وفي مقدمتها تعزيز تعليم اللغة الألمانية، واستضافة طلبة ألمان لتعلم اللغة العربية، مشيرا إلى ضرورة توسيع نطاق البحث العلمي المشترك والمشاريع الثنائية.



وشهد السفير الألماني خلال زيارته لكلية الأمير الحسن بن طلال للموارد الطبيعية والبيئة عرضا لمبادرات نوعية أطلقها طلبة الكلية، ركزت على تفعيل دورهم في القضايا البيئية والتنموية، لا سيما في المبادرات الخضراء التي تعكس التزام الجامعة بتعزيز ثقافة الاستدامة والعمل التطوعي.