الجمارك تدرج 14 شركة في برنامج القائمة الذهبية الوطنية

10:12 م

الوكيل الإخباري- أدرجت دائرة الجمارك الأردنية، اليوم الثلاثاء، 14 شركة أردنية في برنامج القائمة الذهبية الوطنية في مجال الاستيراد خلال حفل تكريم أقيم في مركز جمرك عمان، بحضور مدراء المؤسسات والجهات الرقابية، وأصحاب الشركات المدرجة.





وقال مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك أحمد العكاليك، إن الجمارك تعمل على تنفيذ عملية تحديث شاملة تركز على أدوات إدارة المخاطر عبر نظام متكامل نطمح إلى إطلاقه في المرحلة المقبلة، وصولًا إلى تشكيل فريق واحد يضم كافة الجهات الرقابية ذات العلاقة ( وزارة الزراعة، وزارة البيئة، مؤسسة المواصفات والمقاييس، مؤسسة الغذاء والدواء، هيئة تنظيم قطاع الطاقة، هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، بالإضافة إلى الجمارك الأردنية) مما يخفف العبء الرقابي على قطاع الأعمال ويحسن بيئة الاستثمار.



وجرى خلال الحفل عرض لقصص نجاح عدد من الشركات التي أدرجت في القائمة الذهبية الوطنية وتسليم الشهادات والدروع ليصل عدد الشركات المدرجة في هذا البرنامج إلى 22 شركة منذ إطلاق البرنامج عام 2020.

