بحث التعاون بين الجامعة الأردنية ووزارة التعليم العالي السورية

الوكيل الإخباري- قال رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات إن الجامعة الأردنية كانت وستبقى جسرا للتواصل والمعرفة، وملتقى لتبادل العلم والمعرفة وتعزيز التعاون في مختلف المجالات العلمية والأكاديمية. اضافة اعلان





جاء ذلك خلال استقباله وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري الدكتور مروان الحلبي والوفد المرافق له، الذي ضم عددا من كبار المسؤولين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السوري، وحضره رئيس هيئة الاعتماد وضمان الجودة بالجامعة الدكتور ظافر الصرايرة، وأمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالوكالة شادي مساعدة، ونواب رئيس الجامعة.



وناقش اللقاء إمكانية التعاون المشترك في مختلف المجالات العلمية والأكاديمية، سيما المتعلقة في إنشاء برامج أكاديمية، على رأسها التقنية منها؛ وذلك لما حققته الجامعة من ثورة متقدمة في برامجها وخططها الدراسية، ما جعلها أكثر حداثة وانسجاما مع متطلبات سوق العمل، إضافة إلى إدماج أدوات الذكاء الاصطناعي فيها حسب متطلبات كل تخصص، ناهيك عن ما قطعته من أشواط متقدمة في مشروعها نحو التحول الرقمي.



وأكد عبيدات، خلال اللقاء، أن أبواب الجامعة مشرعة للتعاون مع مختلف جامعات ومؤسسات التعليم العالي السورية، التي تربطنا بهم علاقة وطيدة، كجامعة دمشق التي تتعاون معها من خلال برنامج تاريخ بلاد الشام، مشيدا بمكانة الجامعات السورية وإرثها العلمي العريق، ومعربا عن أمله في أن تشكل هذه الزيارة فرصة حقيقية لتوثيق أواصر التعاون مع باقي الجامعات وتعزيز الشراكات الثنائية بما يخدم مصلحة الطرفين.



بدوره، أشاد الحلبي بتجربة الجامعة الأردنية الأكاديمية المتقدمة وإنجازاتها العلمية والبحثية، المتميزة ما جعلها مثالا يحتذى به في المنطقة، مبديا إعجابه بما حققته من تقدم في مجالات التعليم، ومتطلعا إلى تعزيز أوجه التعاون مع الجامعات السورية، ما يدعم تبادل الخبرات والمعرفة، وتطوير الكفاءات الأكاديمية وتعزيز البحث العلمي.



وأكد أن زيارته للجامعة كانت بمثابة مسك ختام بعد سلسلة من جولات زار فيها عددا من الجامعات الأردنية خلال زيارة رسمية له إلى المملكة الأردنية الهاشمية، معربا عن سعادته لحفاوة الاستقبال، التي تدل على عمق العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين منذ القدم، واتسعت لتشمل ميادين التعليم العالي والبحث العلمي.



واطلع الوفد خلال الزيارة على عدد من المراكز المتقدمة في الجامعة، من بينها مركز العلاج بالخلايا، واستمع الوفد لشرح مفصل حول طبيعة عمل المركز الذي جاء ليشكل بارقة أمل لعلاج كثير من الأمراض المستعصية، قدمه مديره الدكتور عبد الله عويدي العبادي، كما أطلعهم على نوعية وحداثة المختبرات البحثية التي يضمها المركز، كمختبر البيولوجيا الجزيئية المتقدم، ومختبر التصوير المجهري، إلى جانب عدد من الوحدات الطبية، كوحدة العناية النهارية( السريرية).



كما زار الوفد مركز التميز في التعلم والتعليم، حيث كان في استقبالهم مديره الدكتور رائد الطاهر، واطلع الوفد خلال الزيارة على أبرز إنجازات المركز ومراحل سير العمل في مشروع رقمنة المحتوى التعليمي؛ وذلك في إطار سعي الجامعة إلى تطوير منظومة التعليم الجامعي ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة في التعليم العالي.



وضم الوفد السوري كلا من معاون الوزير للشؤون التعليمية الدكتور عبد الحميد الخالد، ومعاون الوزير للشؤون الإدارية والمشافي الدكتورة عبير قدسي، والقائم بأعمال سفارة سوريا في الأردن الدكتور إحسان الرمان، ومدير العلاقات الثقافية الدكتور نمير عيسى ورئيس الهيئة الوطنية للجودة والاعتماد الدكتور عمر حمادة، ومدير الاتصال والدعم التنفيذي خالد عبد الله.

