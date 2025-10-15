رئيس مجلس المفوضين ومحافظ العقبة يزوران مصابي حادث تسرب الغاز

واطلع المجالي والعوايشة خلال الزيارة على الحالة الصحية للمصابين، واستمعا إلى إيجاز من الكوادر الطبية حول أوضاعهم والإجراءات العلاجية المتخذة لضمان تعافيهم الكامل، مؤكدين حرص الدولة بكافة مؤسساتها على توفير الرعاية الصحية الفورية والشاملة للمصابين وتقديم كل الدعم اللازم لضمان سلامتهم.
وأعرب المجالي والعوايشة عن تمنياتهما بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مؤكدين وقوفهم إلى جانب ذويهم في هذا الظرف الطارئ، وحرصهم على متابعة جميع الاحتياجات الطبية واللوجستية لضمان توفير أفضل رعاية ممكنة.
وأشاد المجالي بجهود الكوادر الطبية والأجهزة الأمنية التي تعاملت مع الحادث بسرعة وكفاءة عالية، مشيراً إلى أن التحقيقات ما زالت جارية لمعرفة الأسباب الدقيقة وراء الحادث، وأن جميع الجهات المعنية تتابع المستجدات أولاً بأول، مؤكداً أن سلامة المواطنين والعاملين في مختلف القطاعات تبقى أولوية قصوى.
