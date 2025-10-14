ولي العهد يؤكد أهمية تعزيز الشراكة الدفاعية بين الأردن وبريطانيا

وأكد سمو ولي العهد أهمية تعزيز الشراكة بين الأردن والمملكة المتحدة في المجالات كافة، خصوصا الدفاعية منها.
وتطرق اللقاء إلى المستجدات الإقليمية، لا سيما في غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان، وسبل استعادة الاستقرار في المنطقة.
وحضر اللقاء السفير الأردني في لندن منار الدباس، ومدير مكتب سمو ولي العهد زيد البقاعين.
