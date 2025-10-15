بين تباطؤ أمريكي وثبات صيني.. كيف سيبدو مشهد النمو العالمي في 2025؟

الوكيل الإخباري- كشف صندوق النقد الدولي في تقرير حديث عن توقع تباين في أداء الاقتصادات العالمية في 2025، إذ يستشرف تراجعا في وتيرة النمو في اقتصادات كبرى مقابل استقرار نسبي في أخرى.

الولايات المتحدة.. تباطؤ في النمو

تشير توقعات الصندوق إلى تراجع نمو الاقتصاد الأمريكي إلى 2% في عام 2025، بعد أن سجل نموا بلغ 2.8% خلال العام 2024. ورغم هذا التراجع، فإن التقدير الجديد يمثل تحسناً طفيفاً عن توقعات يوليو السابقة التي كانت تشير إلى نمو لا يتجاوز 1.9%. كما يتوقع الصندوق تعافياً بسيطاً في عام 2026 بنسبة نمو تصل إلى 2.1%.



منطقة اليورو

سجلت توقعات النمو في منطقة اليورو تحسنا طفيفا لعام 2025 حيث تمت مراجعتها إلى 1.2%، لكن الصندوق خفض في الوقت نفسه توقعاته لعام 2026 إلى 1.1%. ويأتي هذا في أعقاب أداء ضعيف سجلته المنطقة في عام 2024 بنمو لم يتجاوز 0.9%.



الصين: استقرار مع تحديات

أبقى الصندوق على توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني عند مستوى 4.8% لعام 2025 و4.2% لعام 2026، دون أي تغيير عن توقعات يوليو الماضي.



ويشير التقرير إلى أن الاقتصاد الصيني شهد تباطؤا في النمو خلال الربع الثاني من العام الجاري، مع تراجع في مساهمة الصادرات، الأمر الذي تم تعويضه جزئيا عبر تسارع الطلب المحلي بفضل إجراءات التحفيز الاقتصادي.



روسيا

أبقى الصندوق على توقعاته لنمو الاقتصاد الروسي في عام 2026 عند مستوى 1%، بينما خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الروسي في عام 2025 إلى 0.6%. ويأتي هذا في أعقاب نمو قوي سجله الاقتصاد الروسي في 2024 بلغ 4.3%.



