وزير الأوقاف يغلق مركز الامام الالباني ويوقف جميع الأنشطة التابعة له

الوكيل الإخباري- قال الناطق باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور علي الدقامسة، أنّ الوزير محمد الخلايلة أصدر قرارًا بإغلاق جمعية مركز الإمام الألباني للدراسات والأبحاث.





واكد الدقامسة إنّ القرار جاء بعد قيام المركز بأنشطة وتدريس ونشر أفكار تتعارض مع الفكر الديني العام للمجتمع الأردني وتمس الثوابت الدينية والعقدية وتخرج عن الأهداف التي رخص المركز لأجلها.



وورد في الكتاب أن أنشطة المركز قد تؤدي إلى العبث بالوحدة الوطنية والتنوع الثقافي والاجتماعي، ما يتعارض مع رؤية الوزارة الهادفة إلى تعزيز الوسطية والاعتدا والدعوة إلى الله.