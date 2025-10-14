وزير الأوقاف يغلق مركز الامام الالباني ويوقف جميع الأنشطة التابعة له

واكد الدقامسة إنّ القرار جاء بعد قيام المركز بأنشطة وتدريس ونشر أفكار تتعارض مع الفكر الديني العام للمجتمع الأردني وتمس الثوابت الدينية والعقدية وتخرج عن الأهداف التي رخص المركز لأجلها.
وورد في الكتاب أن أنشطة المركز قد تؤدي إلى العبث بالوحدة الوطنية والتنوع الثقافي والاجتماعي، ما يتعارض مع رؤية الوزارة الهادفة إلى تعزيز الوسطية والاعتدا والدعوة إلى الله.
