الملك يؤكد حرص الأردن على تعزيز التعاون مع إيطاليا في مختلف المجالات

وأكد جلالته الحرص على تعزيز علاقات الصداقة بين الأردن وإيطاليا وتوسيع التعاون، خاصة في القطاعات السياحية والتجارية والاستثمارية والثقافية والعسكرية ومكافحة الإرهاب.
وعلى صعيد الأوضاع في الشرق الأوسط، شدد الزعيمان على ضرورة ضمان تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة بجميع مراحله، وإيصال المساعدات الإغاثية والطبية إلى جميع أنحاء القطاع.
وأكد الزعيمان، بحضور سمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية، المبعوث الشخصي لجلالته، دعمهما لحل الدولتين والتهدئة في الضفة الغربية وضرورة وقف الاستيطان.
بدوره، ثمن الرئيس الإيطالي الدور الإنساني للمملكة في غزة عبر إدخال المساعدات من أغذية وأدوية، وجهوده في تأمين العلاج في الأردن لأطفال جرحى من القطاع.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة، والسفير الأردني لدى إيطاليا قيس أبو دية.
