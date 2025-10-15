ارتفاع الإصابات في حادثة تسرّب أبخرة مصنع بالعقبة إلى 43

وأوضح العوايشة ، أن ستة من المصابين تتراوح حالتهم الصحية بين المتوسطة والجيدة، وسيتم إدخالهم للمراقبة الطبية لمدة 24 ساعة وفقاً للبروتوكول العلاجي المعتمد، مشيراً إلى أن باقي الإصابات بحالة جيدة وتم التعامل معها ميدانياً أو داخل المستشفيات.
وكان الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام قد صرّح في وقت سابق، بأن طواقم الدفاع المدني في العقبة، وبإسناد من مجموعة إسناد العقبة، تعاملت مع تسرّب أبخرة حامض الكبريتيك من أحد المصانع، مما أدى إلى تشكّل سحابة كيميائية بمساحة تُقدّر بـ400 متر مربع، وانتشار الأبخرة في محيط الموقع.
وأشار إلى أن الحادث أسفر مبدئياً عن إصابة 33 شخصاً بضيق في التنفس، نُقلوا إلى المستشفيات، فيما أُدخلت حالتان إلى العناية الحثيثة، قبل أن تعلن الجهات المعنية لاحقاً ارتفاع العدد إلى 43 إصابة.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس مجلس المفوضين ومحافظ العقبة يزوران مصابي حادث تسرب الغاز
-
بحث التعاون بين الجامعة الأردنية ووزارة التعليم العالي السورية
-
الملك وميلوني يؤكدان أهمية تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة بجميع مراحله
-
وزير الأوقاف يغلق مركز الامام الالباني ويوقف جميع الأنشطة التابعة له
-
حوارية في جرش تناقش تنظيم الظواهر الاجتماعية
-
الملك يؤكد حرص الأردن على تعزيز التعاون مع إيطاليا في مختلف المجالات
-
ولي العهد يؤكد أهمية تعزيز الشراكة الدفاعية بين الأردن وبريطانيا
-
بعد إصابة 33 شخص .. الأمن يعلن السيطرة على تسرب حامض الكبريتيك داخل مصنع بالعقبة