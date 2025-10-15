الأربعاء 2025-10-15 06:06 ص
 

ارتفاع الإصابات في حادثة تسرّب أبخرة مصنع بالعقبة إلى 43

الأربعاء، 15-10-2025 05:58 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن محافظ العقبة، أيمن العوايشة، عن ارتفاع عدد المصابين في حادثة تسرّب أبخرة حامض الكبريتيك داخل أحد المصانع في محافظة العقبة إلى 43 إصابة، مؤكداً أن جميع الحالات تحت السيطرة الصحية.اضافة اعلان


وأوضح العوايشة ، أن ستة من المصابين تتراوح حالتهم الصحية بين المتوسطة والجيدة، وسيتم إدخالهم للمراقبة الطبية لمدة 24 ساعة وفقاً للبروتوكول العلاجي المعتمد، مشيراً إلى أن باقي الإصابات بحالة جيدة وتم التعامل معها ميدانياً أو داخل المستشفيات.

وكان الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام قد صرّح في وقت سابق، بأن طواقم الدفاع المدني في العقبة، وبإسناد من مجموعة إسناد العقبة، تعاملت مع تسرّب أبخرة حامض الكبريتيك من أحد المصانع، مما أدى إلى تشكّل سحابة كيميائية بمساحة تُقدّر بـ400 متر مربع، وانتشار الأبخرة في محيط الموقع.

وأشار إلى أن الحادث أسفر مبدئياً عن إصابة 33 شخصاً بضيق في التنفس، نُقلوا إلى المستشفيات، فيما أُدخلت حالتان إلى العناية الحثيثة، قبل أن تعلن الجهات المعنية لاحقاً ارتفاع العدد إلى 43 إصابة.
 
 
