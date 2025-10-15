نتنياهو: اتفقنا على تنفيذ الجزء الثاني من خطة ترامب سلميا

وأضاف نتنياهو في مقابلة مع قناة CBS News أن الاتفاق لا يقتصر على استعادة المحتجزين فحسب، بل يتضمن أيضًا نزع السلاح وإزالة الطابع العسكري من المناطق المعنية.
وأوضح أن إسرائيل أنجزت الجزء الأول من الخطة، وأن المرحلة المقبلة تقوم على تنفيذ الجزء الثاني بشكل سلمي، مؤكدًا أن هناك التزامًا بإعطاء الجهود الدبلوماسية مساحة للتحرك.
وأشار نتنياهو إلى أنه في حال عدم تنفيذ الجزء الثاني سلمياً، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال بوضوح إن "أبواب الجحيم ستفتح".
