الملك وميلوني يؤكدان أهمية تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة بجميع مراحله

وشدد جلالة الملك ورئيسة وزراء إيطاليا على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية بكميات كافية إلى جميع مناطق القطاع.
كما أكد جلالته ضرورة البناء على الاتفاق لاستعادة التهدئة في الإقليم، وتكثيف الجهود لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
وخلال اللقاء، الذي حضرته جلالة الملكة رانيا العبدﷲ، ثمن جلالة الملك دعم إيطاليا لحل الدولتين، ودورها في الاستجابة الإنسانية في غزة.
وحذر جلالته من التصعيد ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، والاعتداءات المستمرة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وأعرب جلالة الملك عن تقديره لجهود إيطاليا في استضافة جولة جديدة من "اجتماعات العقبة" والتي تعقد الأربعاء وستركز على منطقة غرب إفريقيا.
وبحث اللقاء، الذي حضره سمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية، المبعوث الشخصي لجلالته، العلاقات التاريخية بين الأردن وإيطاليا، وسبل توسيع التعاون في شتى المجالات.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة.
