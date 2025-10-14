الأربعاء 2025-10-15 12:36 ص
 

الملك وميلوني يؤكدان أهمية تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة بجميع مراحله

الملك يلتقي رئيسة وزراء إيطاليا في روما
الملك يلتقي رئيسة وزراء إيطاليا في روما
 
الثلاثاء، 14-10-2025 11:15 م
الوكيل الإخباري-  أكد جلالة الملك عبدﷲ الثاني ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، خلال لقائهما في روما، الثلاثاء، أهمية ضمان تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة، وضرورة عمل جميع الأطراف بشكل فاعل إلى أن يتم استكمال جميع مراحله.اضافة اعلان


وشدد جلالة الملك ورئيسة وزراء إيطاليا على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية بكميات كافية إلى جميع مناطق القطاع.

كما أكد جلالته ضرورة البناء على الاتفاق لاستعادة التهدئة في الإقليم، وتكثيف الجهود لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

وخلال اللقاء، الذي حضرته جلالة الملكة رانيا العبدﷲ، ثمن جلالة الملك دعم إيطاليا لحل الدولتين، ودورها في الاستجابة الإنسانية في غزة.

وحذر جلالته من التصعيد ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، والاعتداءات المستمرة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وأعرب جلالة الملك عن تقديره لجهود إيطاليا في استضافة جولة جديدة من "اجتماعات العقبة" والتي تعقد الأربعاء وستركز على منطقة غرب إفريقيا.

وبحث اللقاء، الذي حضره سمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية، المبعوث الشخصي لجلالته، العلاقات التاريخية بين الأردن وإيطاليا، وسبل توسيع التعاون في شتى المجالات.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

طب وصحة هل يمكن للجلد أن يكشف عن صحتك العقلية؟.. دراسة حديثة تجيب

حماس نفذت إعدامات ميدانية في قطاع غزة

فلسطين عاجل الرئاسة الفلسطينية: الإعدامات الميدانية في غزة جرائم بشعة

ت

طب وصحة ما هو "سكري النوع الخامس" الذي يصيب 25 مليون شخص حول العالم؟

مندوب أمريكي: الناتو سيدلي بإعلان هام بشأن الأسلحة لأوكرانيا الأربعاء

عربي ودولي مندوب أمريكي: الناتو سيدلي بإعلان هام بشأن الأسلحة لأوكرانيا الأربعاء

ل

عربي ودولي ترامب يهدد بفرض عقوبات على إسبانيا

ارشيفية

فلسطين مستوطن يحتجز 4 فلسطينيين غرب رام الله

بحث التعاون بين الجامعة الأردنية ووزارة التعليم العالي السورية

أخبار محلية بحث التعاون بين الجامعة الأردنية ووزارة التعليم العالي السورية

ل

طب وصحة أول إرشادات غذائية قائمة على الأدلة لمعالجة الإمساك المزمن



 
 





الأكثر مشاهدة