الجمارك: جاهزية وتنسيق بدرجة عالية للتعامل مع حركة التخليص على المركبات

الوكيل الإخباري- أكد مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك احمد العكاليك الجاهزية العالية بالتنسيق مع كافة الجهات والاجهزة المعنية بالعملية الجمركية في المنطقة الحرة الزرقاء، مبينًا أن الإجراءات تسير على خير ما يرام، رغم الحركة الكبيرة بأعداد المعاملات بسبب تأخير بعض المواطنين والتجار لمعاملاتهم لهذا الوقت، في حين أن القرار تم اتخاذه قبل حوالي أربعة شهور.





وأشار العكاليك خلال متابعته سير الإجراءات الجمركية في المنطقة الحرة / الزرقاء اليوم أن هذه الجولة الميدانية تأتي في إطار المتابعة المباشرة من الحكومة،للوقوف على أي عقبات قد تعترض عمليات التخليص الجمركي، ومتابعة إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة.



وبين العكاليك أن الجمارك عملت على استثمار كافة الإمكانيات والكوادر البشرية المؤهلة للتغلب على الاعداد المتوقعة في المعاملات ، وتقديم كل أشكال التسهيلات اللازمة، مشيرًا إلى أنه ومن ضمن قرارات التسهيل التي اتخذت، باعطاء مهلة أسبوعين لإستكمال إجراءات البيان الجمركي من وقت تسجيلة شريطة أن يكون منظم قبل تاريخ 1/ 11/ 2025 .