الثلاثاء 2025-10-21 05:21 م
 

الجمارك: جاهزية وتنسيق بدرجة عالية للتعامل مع حركة التخليص على المركبات

الجمارك: جاهزية وتنسيق بدرجة عالية للتعامل مع حركة التخليص على المركبات
الجمارك: جاهزية وتنسيق بدرجة عالية للتعامل مع حركة التخليص على المركبات
 
الثلاثاء، 21-10-2025 03:57 م
الوكيل الإخباري-   أكد مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك احمد العكاليك الجاهزية العالية بالتنسيق مع كافة الجهات والاجهزة المعنية بالعملية الجمركية في المنطقة الحرة الزرقاء، مبينًا أن الإجراءات تسير على خير ما يرام، رغم  الحركة الكبيرة بأعداد المعاملات بسبب تأخير بعض المواطنين والتجار لمعاملاتهم لهذا الوقت، في حين أن القرار تم اتخاذه قبل حوالي أربعة شهور.  اضافة اعلان


وأشار العكاليك خلال متابعته سير الإجراءات الجمركية في المنطقة الحرة / الزرقاء اليوم أن هذه الجولة الميدانية تأتي في إطار المتابعة المباشرة من الحكومة،للوقوف على أي عقبات قد تعترض عمليات التخليص الجمركي، ومتابعة إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة.  

وبين العكاليك أن الجمارك عملت على استثمار كافة الإمكانيات والكوادر البشرية المؤهلة للتغلب على الاعداد المتوقعة في المعاملات ، وتقديم كل أشكال التسهيلات اللازمة، مشيرًا إلى أنه ومن ضمن قرارات التسهيل التي اتخذت، باعطاء مهلة أسبوعين لإستكمال إجراءات البيان الجمركي من وقت تسجيلة شريطة أن يكون منظم قبل تاريخ 1/ 11/ 2025 .
 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزير العمل يستقبل السفير المصري

أخبار محلية وزير العمل يستقبل السفير المصري

g

فلسطين 13 شهيدا في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

الذهب يواصل الانخفاض بأرقام كبيرة محلياً اليوم الثلاثاء

اقتصاد محلي الذهب يواصل الانخفاض بأرقام كبيرة محلياً اليوم الثلاثاء

للعام الـ 18 على التوالي زين الأردن تجدّد دعمها للمشروع الوطني لمراقبة نوعية المياه عن بُعد

أخبار الشركات زين الأردن تجدّد دعمها للمشروع الوطني لمراقبة نوعية المياه عن بُعد

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: لم يحن الوقت للتدخل عسكريا ضد حماس

وزير الاتصال الحكومي، الدكتور محمد المومني

أخبار محلية المومني: الأردن صوت العقل والاتزان في المنطقة

الذهب

اقتصاد محلي انخفاض اسعار الذهب بالاردن في التسعيرة الثالثة

الجمارك: جاهزية وتنسيق بدرجة عالية للتعامل مع حركة التخليص على المركبات

أخبار محلية الجمارك: جاهزية وتنسيق بدرجة عالية للتعامل مع حركة التخليص على المركبات



 
 





الأكثر مشاهدة