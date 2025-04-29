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الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة تعقد اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي

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شعار الجمعية
 
الثلاثاء، 29-04-2025 11:38 ص

الوكيل الإخباري- عقدت الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة أمس الثلاثاء، اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي، وذلك بحضور النصاب القانوني اللازم لانعقاد الاجتماعين، وفق أحكام النظام الأساسي للجمعية.

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وأكدت رئيسة مجلس إدارة الجمعية غادة النجار، أهمية دور الجمعية في دعم وتطوير قطاع السياحة الوافدة، مشيرة إلى الجهود التي بذلت خلال العام الماضي رغم التحديات.


وتضمنت أجندة الاجتماع العادي إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة، إضافة إلى عرض تقرير مدقق الحسابات القانوني للسنة المالية المنتهية، وتعيين مدقق حسابات جديد للجمعية وتحديد أتعابه، وكذلك الموافقة على التعاقد مع مكتب محاماة.


وقدمت مديرة الجمعية لما المحادين، عرضا لأهم إنجازات الجمعية خلال عام 2024، إلى جانب أبرز الخطط المستقبلية للعام 2025، والتي تهدف إلى تعزيز السياحة المستدامة وتوسيع نطاق عمل الجمعية بما يتماشى مع أولويات القطاع.


وناقش الأعضاء في اجتماع الهيئة العامة غير العادي، التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للجمعية، حيث تم اعتمادها بالإجماع وجرى تعديل المادة (14/ز) من النظام الأساسي بإضافة بند يسمح بتسمية عضوين احتياط في حال تم انتخاب مجلس الإدارة بالتزكية.


وأكد الحضور، التزام الجمعية بمواصلة تطوير قطاع السياحة الوافدة في الأردن، وتعزيز التعاون مع شركائها من القطاعين العام والخاص، بما يسهم في دفع عجلة التنمية السياحية والاقتصادية.

 
gnews

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