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الجيش اللبناني يتسلم مساعدات أردنية

خلال تسلم المساعدات | من المصدر
خلال تسلم المساعدات | من المصدر
الإثنين، 30-09-2024 11:32 ص

الوكيل الإخباري-   أفادت قيادة الجيش اللبناني، بوصول طائرة تحمل مساعدات إنسانية مقدمة هبة من المملكة الأردنية الهاشمية، مساء أمس الاحد.

وقال بيان للجيش اللبناني إنه جرى تسلم الهبة بحضور السفير الأردني في لبنان وليد الحديد وممثل العماد قائد الجيش اللبناني.

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