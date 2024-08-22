الجيش: المستشفى الميداني الأردني نابلس/3 تعامل مع 32 ألف حالة مرضية

وبين قائد قوة المستشفى أن أعداد المراجعين الذين تعاملت معهم كوادر المستشفى بلغ 32 ألف حالة مرضية منذ وصول المستشفى إلى أرض المهمة في مدينة نابلس في شهر حزيران الماضي، مؤكدا إجراء (1067) عملية جراحية بين عمليات صغرى وكبرى في المستشفى آخرها عملية(SPIGELIAN HERNIA) النوعية التي أجراها فريق مختص مساء الأربعاء والتي اجريت من قبل أطباء الجراحة العامة وأطباء التخدير والإنعاش من ذوي الخبرة والكفاءة العالية لمريضة كانت تعاني من الآم شديدة في منطقة البطن.
-
أخبار متعلقة
-
ولي العهد: سعدت بلقاء خيرة من طلبة الأردن
-
مواعيد العطل الرسمية المتبقية بالاردن في 2024
-
الديوان الملكي الهاشمي يعزي 3 عشائر أردنية
-
ولي العهد يكرم أوائل الثانوية العامة - صور
-
عروض وتخفيضات في المؤسسة الاستـهلاكية المدنية
-
الجيش يحبط محاولة تسلل وتهريب مواد مخدرة قادمة من سوريا
-
بحث مشكلة نقص المياه بمنطقة حرثا في إربد
-
500 مستفيد من الإقراض الزراعي في إربد