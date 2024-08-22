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الجيش: المستشفى الميداني الأردني نابلس/3 تعامل مع 32 ألف حالة مرضية

القوات المسلحة الأردنية
القوات المسلحة الأردنية
الخميس، 22-08-2024 04:43 م
الوكيل الإخباري-    واصل المستشفى الميداني الأردني نابلس/3، في شمال الضفة الغربية المحتلة، تقديم خدماته الطبية والعلاجية لأهالي مدينة نابلس، "للتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الضفة الغربية"، بحسب بيان للقوات المسلحة الخميس.اضافة اعلان


وبين قائد قوة المستشفى أن أعداد المراجعين الذين تعاملت معهم كوادر المستشفى بلغ 32 ألف حالة مرضية منذ وصول المستشفى إلى أرض المهمة في مدينة نابلس في شهر حزيران الماضي، مؤكدا إجراء (1067) عملية جراحية بين عمليات صغرى وكبرى في المستشفى آخرها عملية(SPIGELIAN HERNIA) النوعية التي أجراها فريق مختص مساء الأربعاء والتي اجريت من قبل أطباء الجراحة العامة وأطباء التخدير والإنعاش من ذوي الخبرة والكفاءة العالية لمريضة كانت تعاني من الآم شديدة في منطقة البطن.
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