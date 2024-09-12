الجيش يحبط محاولة تسلل وتهريب من الأراضي السورية

وبين المصدر أنه بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة تم العثور على كميات من المواد المخدرة، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.
وأكّد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة، لمنع كافة أشكال عمليات التسلل والتهريب وبالقوة للمحافظة على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الإدارة المحلية يفتتح الصالة متعددة الأغراض في ناعور
-
الأمن يعثر على عائلة ضلوا طريقهم في الكرك- تفاصيل
-
صدور نظام معدل يسمح لموظفين في القطاع العام بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي
-
الأردن في المجموعة الأعلى في مؤشر الأمن السيبراني
-
الأمير مرعد يكرم 11 طالبا من ذوي الإعاقة تفوقوا بامتحان التوجيهي
-
ضبط 150 ألف حبّة مخدِّرة أُخفيت بثلاجة حافظة
-
تنويه هام صادر عن صندوق المعونة الوطنية
-
الحكومة تنشر تفاصيل رفع الضريبة على السيارات الكهربائية في الجريدة الرسمية