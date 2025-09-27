السبت 2025-09-27 12:12 م
 

الجيش يحبط 3 محاولات تهريب كميات كبيرة من المخدرات بواسطة بالونات

الجيش يحبط 3 محاولات تهريب كميات كبيرة من المخدرات بوساطة بالونات
تهريب مخدرات بواسطة بالونات
 
السبت، 27-09-2025 11:04 ص

الوكيل الإخباري-   أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم السبت، على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها، 3 محاولات تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة بأجهزة بدائية الصنع.

وجرى التعامل معها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية بعد رصدها في مواقع مختلفة من قبل قوات حرس الحدود بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

 
 
