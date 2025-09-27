الجيش يحبط 3 محاولات تهريب كميات كبيرة من المخدرات بواسطة بالونات

الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم السبت، على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها، 3 محاولات تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة بأجهزة بدائية الصنع.

