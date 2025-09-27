الجيش يحبط 3 محاولات تهريب كميات كبيرة من المخدرات بواسطة بالونات

وجرى التعامل معها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية بعد رصدها في مواقع مختلفة من قبل قوات حرس الحدود بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
