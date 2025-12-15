الإثنين 2025-12-15 07:21 م

تونس .. السلطات توقف21 شخصا عقب احتجاجات ليلية على مقتل شاب في القيروان

الإثنين، 15-12-2025 06:08 م
الوكيل الإخباري- قال فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الاثنين، إن السلطات أوقفت 21 شخصا خلال الاحتجاجات بمدينة القيروان ليلتي الجمعة والسبت إثر وفاة شاب ثلاثيني خلال مطاردة أمنية.اضافة اعلان


ودعا فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان، "السلطات الأمنية والقضائية إلى الإفراج فورا عن جميع الموقوفين"، منددا "بشدة اللجوء إلى العنف من قبل أي كان ومهما كان السبب".

وطالب السلطات الأمنية والقضائية بفتح بحث أمني بواسطة جهات محايدة والتحقيق في الغرض لتحميل كل طرف مسؤوليته ولتطبيق القانون واحترام مبدأ المساواة بين الجميع في ذلك، وفق نص البيان.

وذكر فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أنه اتصل بعائلة الشاب، حيث أكد جميع أفرادها أن الوفاة كانت نتيجة الإصابات الخطيرة التي لحقته على مستوى رأسه وأذنيه وعينيه جراء عملية الاعتداء عليه بالعنف الشديد ليلة الجمعة 22 نوفمبر 2025 من قبل الأمنيين الذين طاردوه لعدم امتثاله لإشارة التوقف عندما كان بصدد قيادة دراجة نارية.

واندلعت اشتباكات بين قوات الأمن التونسي وعدد من الشبان في القيروان، ليل السبت 13 ديسمبر 2025 لليوم الثاني على التوالي، احتجاجا على وفاة شاب عقب مطاردة نفذتها الشرطة تلاها عنف ضده، وفقا لما ذكرته عائلته لوكالة "رويترز".

ونقل المصدر نفسه، عن شهود قولهم إن "المتظاهرين في القيروان رشقوا ليل السبت الشرطة بالحجارة والزجاجات الحارقة والشماريخ وأغلقوا الطرق بإشعال الإطارات المطاطية، ما دفع قوات الأمن لتفريقهم باستخدام الغاز المسيل للدموع".

