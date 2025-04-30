الحكومة تطفئ ديونا بقيمة 750 مليون دينار في أول شهرين من العام الحالي

ووفقا للبيانات؛ فإن الحكومة أصدرت سندات وأذونات خزينة بقيمة 1.175 مليار دينار خلال أول شهرين من العام الحالي.
وكانت الحكومة أطفأت ديونا في الشهر الأول من العام الحالي بمقدار 150 مليون دينار، بالمقابل أصدرت أذونات وسندات خزينة بمقدار 350 مليون دينار، وسدّدت فوائد قروض بمقدار 83 مليون دينار.
وتعتبر سندات الخزينة من أدوات التمويل بآجال استحقاق طويلة تتراوح بين العامين والعشرين عاما، وتتنوع بين السندات الحكومية/ الخزينة والسندات التي تصدرها الشركات.
فيما تعدّ أذونات الخزينة؛ أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تصدر لآجال تتراوح بين 3 و12 شهرا، وتتميز بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر ويجري تداولها في أسواق المال بيعا وشراء.
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