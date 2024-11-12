الحكومة تعقد جلسة مجلس الوزراء في محافظة إربد

الوكيل الإخباري-

أعلنت رئاسة الوزراء عن انعقاد الجلسة الثانية للمجلس في محافظة اربد اليوم الثلاثاء . اضافة اعلان





وكان مجلس الوزراء قد عقد جلسته الأولى في المحافظات الشهر الماضي في الكرك.