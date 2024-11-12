 
الثلاثاء 2024-11-12 09:54 ص
 

الحكومة تعقد جلسة مجلس الوزراء في محافظة إربد

رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
الثلاثاء، 12-11-2024 08:27 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت رئاسة الوزراء عن انعقاد الجلسة الثانية للمجلس في محافظة اربد اليوم الثلاثاء .اضافة اعلان


وكان مجلس الوزراء قد عقد جلسته الأولى في المحافظات الشهر الماضي في الكرك.

 
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