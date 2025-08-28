الحكومة تكشف إنجازات رؤية التحديث الاقتصادي للنصف الأول من 2025

05:14 م

الوكيل الإخباري- نشرت رئاسة الوزراء تقرير النصف الأول للعام 2025، للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025.





ويبيّن التقرير المنجزات التي تحققت ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، والقرارات الاقتصادية الصادرة عن مجلس الوزراء، حتى نهاية النصف الأول من العام 2025.



ويشمل التقرير أبرز المؤشرات والأرقام لمحركات النمو الثمانية وهي: الاستثمار، ونوعية الحياة، والأردن كوجهة عالمية، والموارد المستدامة، والخدمات المستقبلية، وبيئة مستدامة، والريادة والإبداع، والصناعات عالية القيمة.



محرك الاستثمار



ووفقًا للتقرير الذي اطلعت عليه المملكة، بلغ عدد الشركات المسجّلة على منصة الخدمات الاستثمارية الشاملة 9.253 ألف طلب، وبلغ عدد الشركات والمستثمرين الذين تم التواصل معهم 313 شركة ومستثمرًا، بالإضافة إلى 11 فرصة استثمارية على منصة استثمر في الأردن، وبلغ عدد المشاركات في الفعاليات الترويجية 25 مشاركة.



وبيّن التقرير أن من أبرز ما تم العمل عليه في محور الاستثمار خلال النصف الأول من العام الحالي، أنه تم الانتهاء من إعداد دراسة الجدوى الأولية لمشروع المدينة الترفيهية، وجارٍ العمل على إعداد الدراسات الخاصة بكل من مشروعي الفاقد المائي وسوق إربد المركزي.



وأشار التقرير إلى أنه جارٍ العمل على مراجعة مسوّدة الاتفاقية الخاصة بدراسة مشروع إنشاء المدارس الحكومية بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي تتضمن توسيع نطاق المشروع ليشمل 41 مدرسة.



محرك الصناعات عالية القيمة



وفيما يتعلق بمستوى الإنجاز المتحقق في محرك الصناعات عالية القيمة، كشف التقرير أن إجمالي الناتج المحلي لقطاع الصناعة "قيمة الربع الأول 2025"، بلغ 1.733 مليار دينار.



ومن أبرز ما تم العمل عليه، الموافقة على نتائج تقييم الجولة الثانية من برامج ضمان ائتمان الصادرات باختيار 46 شركة صناعية، وإعفاء مخلفات الأنسجة في المناطق الصناعية في حال إعادة التدوير أو إعادة التصدير لهذه المخلفات من الرسوم الجمركية والضرائب.



قطاع الزراعة والأمن الغذائي



أدرج التقرير نصف السنوي تفاصيل الإنجاز ضمن قطاع الزراعة والأمن الغذائي بالأرقام، بحيث أشار إلى أن مدة كفاية المخزون الاستراتيجي من القمح للربع الثاني 2025 بلغت 10.9 شهور، و8.8 شهور مدة كفاية المخزون الاستراتيجي من الشعير للربع الثاني 2025، وبلغت قيمة القروض الممنوحة للمزارعين خلال النصف الأول من 2025 قرابة 40 مليون دينار، وشكلت القروض الممنوحة للمرأة ما نسبته 25.95% من إجمالي عدد القروض الممنوحة.



وبلغت قيمة استصلاح وإعمار الأراضي الزراعية المروية والبعلية 3.776 مليون دينار.



ومن أبرز ما تم العمل عليه في قطاع الزراعة والأمن الغذائي، اختيار 47 موقعًا في مختلف مناطق المملكة لعمل الحفائر والسدود الترابية، وذلك لتعزيز استخدام تقنيات حصاد مياه الأمطار في الزراعة، وإعادة تأهيل مراعي البادية وإعداد الدراسات الفنية لها.



ووفقًا للتقرير، تمت زراعة 1.133 مليون شجرة لموسم 2024/2025 ضمن مشروع زراعة 10 ملايين شجرة خلال 10 سنوات، وتوقيع اتفاقية مع بنك الإعمار الألماني لتحريج مواقع مختارة في المملكة.



قطاع التعدين



ومن أبرز ما تم العمل عليه في قطاع التعدين، توقيع الاتفاقية التنفيذية لمشروع الاستكشاف والتنقيب عن خام النحاس في منطقة أبو خشيبة ورفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها، بالإضافة إلى توقيع عقد المرحلة الثانية من مشروع ترقية رمال السيليكا، واستكمال التفاوض على بنود الاتفاقيات التنفيذية مع الشركات فيما يخص عمليات التنقيب عن: خام النحاس في منطقة ضانا، والعناصر الأرضية النادرة في منطقة دبيديب، والبدء بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لكل من مشروع استخلاص الليثيوم من مياه البحر الميت، ومشروع الاستكشاف والتنقيب عن خام الفوسفات في منطقة الريشة مع الشركات المنفذة.



قطاع الخدمات اللوجستية والنقل



ووفقًا للتقرير حول أداء قطاع الخدمات اللوجستية والنقل، بلغت نسبة إنجاز مشروع التنبؤ بالنقل من خلال النظام المحوسب تراكميًا 75%، ونسبة الإنجاز بمشروع محطة جسر الملك حسين 25%، وبلغ مسح شبكة الطرق باستخدام تقنية الذكاء الصناعي لحالة الطرق في المملكة 15 ألف كيلومتر.



ومن أبرز ما تم العمل عليه خلال النصف الأول من العام الحالي، تصميم 5 نماذج سكنية وفق مساحات مناسبة ومواصفات تراعي معايير الاستدامة والكفاءة البيئية، بهدف توفير مساكن منخفضة التكاليف "تستهدف ذوي الدخل المتوسط والمتدني".



وكشف التقرير إنجاز 98% من تنفيذ ردم الوادي المحاذي للمدرج 24 من الجهة الشمالية ضمن مشروع تأهيل الجانب الجوي وتشغيل مطار عمّان المدني/ماركا.



وضمن مشروع سكة حديد الأردن، تم الانتهاء من التصاميم الأولية لخط سكة حديد الفوسفات، والانتهاء من التصاميم الأولية لخط البوتاس ضمن منطقة سلطة العقبة، بالإضافة إلى الانتهاء من التصميم المفاهيمي لمحطات التحميل والتنزيل الموجودة في (مناجم الفوسفات، ومصانع البوتاس، والميناء الصناعي).



كما تم اعتماد تقرير دراسة الجدوى المحدثة ووثائق التأهيل المسبق لإعلان طرح العطاء ضمن مشروع حافلات التردد السريع BRT بين مدينتي عمّان والزرقاء (التشغيل الرسمي)، وتحديد الشروط الفنية والمواصفات للأجهزة وتحويلها إلى اللجنة المختصة ضمن مشروع تحديث أجهزة المراقبة والمحطة الساحلية تمهيدًا لطرح العطاء.



وكشف التقرير أنه تم التحديث الاستبدالي لـ(428) مركبة شحن خلال النصف الأول من العام 2025 ضمن مشروع التحديث الاستبدالي لأسطول نقل البضائع بالشاحنات.



أما ضمن مشروع هيكلة خدمة مدن مراكز المحافظات من العاصمة عمّان (الكرك، وإربد، والسلط، وجرش)، فتم العمل على إنشاء شركات اندماج أو تنظيم دور وفق نص المادة (13) من قانون نقل الركاب لسنة 2017 للمحافظات الأربع.