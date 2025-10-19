قطر: باكستان وأفغانستان اتفقتا على وقف فوري لإطلاق النار

05:23 ص

الوكيل الإخباري- عُقدت في الدوحة جولة مفاوضات بين باكستان وأفغانستان، بوساطة قطر وتركيا، وفقاً لوزارة الخارجية القطرية.





وقالت الوزارة، في بيان، إن الجانبين اتفقا خلال الجولة على وقف فوري لإطلاق النار، وإنشاء آليات تعنى بترسيخ السلام والاستقرار الدائمين بين البلدين.



وأضافت أن الطرفين توافقا على عقد اجتماعات متابعة خلال الأيام القليلة المقبلة، لضمان استدامة وقف إطلاق النار والتحقق من تنفيذه بطريقة موثوقة ومستدامة، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في البلدين.



وأعربت عن تطلع قطر إلى أن تسهم هذه الخطوة المهمة في وضع حد للتوترات على الحدود بين البلدين، وأن تشكل أساساً متيناً للسلام المستدام في المنطقة.