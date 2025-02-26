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الحكومة توجِّه بصرف كامل رديّات ضريبية الدَّخل المتأخرة عن السنوات 2020 - 2022

جعفر حسان
جعفر حسان
الأربعاء، 26-02-2025 06:28 م

الوكيل الإخباري-    وجه رئيس الوزراء جعفر حسان، الأربعاءـ بصرف كامل رديّات ضريبية الدَّخل المتأخرة عن السنوات 2020-2022 وصرف 50 % من رديات عام 2023 ووضع خطَّة للإسراع بصرف الرديِّات المتبقية والمتأخرة خلال العام الحالي.

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وأوعز رئيس الوزراء بتحويل مبلغ 26 مليون دينار لهذه الغاية.


وشدد على ضرورة استكمال تطبيق نظام الفوترة بجميع مراحله لتحقيق العدالة الضَّريبيَّة وتسهيل الإجراءات على المواطنين والأنشطة الاقتصاديَّة.


كما شدد على أهمية الإسراع في الإنفاق على المشاريع الرأسماليَّة وضمان عدم تأخير إنجازها.
وأكد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع في عمليات أتمتة ورقمنة الخدمات وأرشفة البيانات لتكون قاعدة أساسية في عملية اتخاذ القرار.
 

 
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