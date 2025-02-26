الحكومة توجِّه بصرف كامل رديّات ضريبية الدَّخل المتأخرة عن السنوات 2020 - 2022

الوكيل الإخباري- وجه رئيس الوزراء جعفر حسان، الأربعاءـ بصرف كامل رديّات ضريبية الدَّخل المتأخرة عن السنوات 2020-2022 وصرف 50 % من رديات عام 2023 ووضع خطَّة للإسراع بصرف الرديِّات المتبقية والمتأخرة خلال العام الحالي.

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وأوعز رئيس الوزراء بتحويل مبلغ 26 مليون دينار لهذه الغاية.



وشدد على ضرورة استكمال تطبيق نظام الفوترة بجميع مراحله لتحقيق العدالة الضَّريبيَّة وتسهيل الإجراءات على المواطنين والأنشطة الاقتصاديَّة.