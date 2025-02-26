الحكومة توجِّه بصرف كامل رديّات ضريبية الدَّخل المتأخرة عن السنوات 2020 - 2022

وأوعز رئيس الوزراء بتحويل مبلغ 26 مليون دينار لهذه الغاية.
وشدد على ضرورة استكمال تطبيق نظام الفوترة بجميع مراحله لتحقيق العدالة الضَّريبيَّة وتسهيل الإجراءات على المواطنين والأنشطة الاقتصاديَّة.
كما شدد على أهمية الإسراع في الإنفاق على المشاريع الرأسماليَّة وضمان عدم تأخير إنجازها.
وأكد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع في عمليات أتمتة ورقمنة الخدمات وأرشفة البيانات لتكون قاعدة أساسية في عملية اتخاذ القرار.
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