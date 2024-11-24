الحمل الكهربائي يسجل 3625 ميجا واط مساء اليوم

الوكيل الإخباري- بلغ الحمل الكهربائي المسجل مساء اليوم الأحد 3625 ميجا واط، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية.

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وأكدت الشركة قدرتها على مواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية المتوقعة خلال فصل الشتاء من خلال تنفيذ الخطط التشغيلية الملائمة، والتأكد من قدرة محطات التوليد وجاهزيتها لاستيعاب الطلب على الطاقة الكهربائية.