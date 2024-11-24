الحمل الكهربائي يسجل 3625 ميجا واط مساء اليوم

وأكدت الشركة قدرتها على مواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية المتوقعة خلال فصل الشتاء من خلال تنفيذ الخطط التشغيلية الملائمة، والتأكد من قدرة محطات التوليد وجاهزيتها لاستيعاب الطلب على الطاقة الكهربائية.
وأشارت الشركة في تصريحات سابقة، إلى أن النظام الكهربائي في المملكة يمتاز باعتمادية عالية تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة، وأن الشركة وضمن خطط محددة تزيد استعداداتها لمواجهة الأحمال الكهربائية خلال شهور الذروة.
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